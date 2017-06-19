"Мотострелки" из Горловки погорели на хищении автозапчастей, а "морпехи" ДНР — на краже горючего

Российское командование, в связи с неудовлетворительным уровнем боевой готовности соединений и частей оккупационных войск на Донбассе, обязало командный состав 1-го (Донецк), 2-го (Луганск) "армейских корпусов" лично возглавлять внезапные проверки состояния дел по направлению деятельности, в первую очередь в предвыходные и выходные дни.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, во время проверки должностными лицами служб вооружения и горюче-смазочных материалов 1 АК выявлено:

в 3-й отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) — многочисленные факты разукомплектования и хищения полученных из РФ ремонтных комплектов и запчастей, вследствие чего большинство колесной техники бригады находится в неисправном состоянии, а текущие ремонтные работы автомобилей транспортной группы проводятся, как правило, за свой счет личного состава;

в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) — факты незаконного списания большого количества горюче-смазочных материалов и хищения горючего почти в каждом втором автомобиле из проверенных.

Напомним, неделей ранее проверка из РФ нашла в "армии" ЛДНР десятки фиктивных беременных и "больных" контрактниц, уехавших в Россию.