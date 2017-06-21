Евро "потерял" четыре копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

В среду, 21 июня, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на одну и четыре копейки соответственно.

Официальный курс гривны на 22 июня:

100 долларов — 2602,3602 грн (21 июня — 2603,4880);

100 евро — 2900,8509 грн (2904,4512);

10 рублей — 4,3373 грн (4,4444).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.