Крутое пике: почему падает гривна

18 декабря 2017, 18:58

Внешняя валютная помощь, которую получает Украина, позволяет не только обеспечить стабильный курс гривны, но и укрепить ее. Но правительство и НБУ пошли другим путем.

Гривна продолжает падение

Правительство вместе с Нацбанком решили выполнить и перевыполнить план по искусственной девальвации гривны. Государственным бюджетом на 2017 год был предусмотрен курс — 27,2 гривны за доллар. Но сегодня он уже давно перешагнул эту черту.

Насколько я понимаю, именно девальвацией гривны и инфляционным эффектом, который следует за ней, правительство будет наполнять национальный и местные бюджеты. В конце года, очевидно, необходимо выполнить бюджетные планы, что, как правило, в Украине делается за счет нас всех — потребителей. Именно потому мы наблюдаем сейчас падение курса гривны.

Объективных причин для девальвации гривны нет уже более полутора лет. А если учесть масштабную внешнюю валютную помощь, которую Украина получает из различных источников (МВФ — только один из них), у нас спокойно можно было бы обеспечить стабильный курс гривны и даже несколько укрепить ее.

Конечно, курс на уровне 10, 15 или 20 гривен за доллар уже не реален. Но до 25 гривен за доллар нашу национальную денежную единицу вполне можно было укрепить при условии соответствующей курсовой стратегии.

Но, к сожалению, мы видим, что курсовая стратегия у правительства и Национального банка прямо противоположная — они нацелены на дальнейшую девальвацию гривны. Об этом говорит и недавно принятый бюджет на 2018 год, в котором на конец года заложен курс 30,1 гривна за доллар. Однако, если в Кабмине и НБУ и дальше будут выполнять и перевыполнять план по девальвации гривны, то вполне возможно гривна просядет большее чем на 30,1.

Последствия искусственной девальвации денежной единицы для экономики страны — всегда одинаковые. Во-первых, это приведет к высоким темпам роста цен, то есть инфляции. Когда дорожают иностранные валюты, практически сразу дорожает и импортный товар, потом — услуги, а потом — отечественные товары. А учитывая, что у нас есть один большой импортный товар, — энергоносители (80% горючего в Украине импортируется, а энергоносители являются обязательным элементом себестоимости всех без исключения товаров и услуг), это сразу же запускает цепную реакцию — повышение цен во всей экономической системе.

Во-вторых, как следствие искусственной девальвации национальной денежной единицы начинается обесценивание доходов населения. Получается так, что даже номинальное повышение зарплат и осовременивание пенсий полностью будут "съедены" девальвацией гривны и инфляцией. То есть люди на руках будут иметь большие суммы, но за них они смогут купить гораздо меньше товаров и услуг.

В-третьих, пока обесценивается гривна, люди не понесут ее в банки. А раз так, не будет происходить и стабилизация банковской системы, а, соответственно, не будет и кредитования реального сектора экономики.

Сейчас ключевая задача для украинской экономики — стабилизировать курс гривны. Но стратегия у правительства и НБУ совершенно противоположная, потому что за счет девальвации им очень удобно "убивать двух зайцев" — наполнять центральный и местные бюджеты через инфляционный эффект, который следует за девальвацией, и удовлетворить аппетиты наших экспортеров. А наши экспортеры — это главные финансово-промышленные группы страны, и они же — главные политические группы. И именно для них гривну обесценивают: чем дороже иностранная валюта, тем лучше экспортерам.

Это — легкая дорога для правительства, но очень тяжелая дорога для всех нас — украинских граждан и украинских предприятий, которые не являются экспортерами (а таких — большинство). Потому очевидно, что у власти интересы украинских граждан и отечественного малого и среднего бизнеса — не в приоритете. У них совсем другие интересы.

Так что я не возьмусь выстраивать прогнозы даже до конца года относительно того, какой будет гривна относительно доллара и евро. У нас прогнозировать такие вещи невозможно, потому что нет базы для прогнозирования, курсовой стратегии.

"Плавающий курс" — это не стратегия, а ее отсутствие. И это — самоустранение правительства и НБУ от курсовой политики. А залезть им в головы и угадать, до какого предела дерзости они дойдут, обесценивая гривну, конечно же, невозможно. Потому любые прогнозы относительно курса гривны в отсутствие курсовой стратегии являются не более чем фантазиями.

Андрей Новак, глава правления Комитета экономистов Украины   

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