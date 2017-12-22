Цифровая революция в Беларуси. Лукашенко принял закон, превращающий страну в криптовалютный Гонконг

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который получил неформальное название "декрет о ПВТ 2.0".

В стране уже 12 лет существует и развивается аналог "силиконовой долины" - Парк Высоких Технологий. Новый закон легализует в стране блокчейн, смарт-контракты, майнинг, ICO и криптовалюты. Кроме того, государство ввело налоговые льготы на операции с ними.

"Декрет еще до подписания в прессе иногда называли революционным. По сути он таковым и является. В Беларуси действительно создаются одни из лучших в мире условий для развития ИТ, хай-тека в целом, бизнесов на основе технологии блокчейн и многого другого. Говорить о декрете много нет смысла — его нормы говорят сами за себя", — прокомментировал документ глава Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

По новому закону в стране существенно упрощена деятельность IT-компаний – от отмены валютного контроля до возможности заключать договора по англискому праву. Также установлен безвизовый въезд для иностранцев, работающих с компаниями Парка высоких технологий – для них убрали необходимость получать разрешение на работу.

Декретом создаются условия для внедрения в экономику Беларуси технологии блокчейн, заданы рамочные условия для использования токенов, криптовалют. Предпринимателей свобождают полностью или частично от налога на прибыль, НДС, также к ним будет применяться сниженная ставка подоходного налога. Физические лица вправе владеть токенами и совершать с ними следующие операции: майнинг, хранение, обмен, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены.

Установлено, что деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью. Участникам отношений, связанных с использованием токенов, предоставлены налоговые и иные льготы и преференции.

Декретом Беларусь взяла у мира институты иностранного права, а также стала первой в мире страной, внедрившей в правовое поле смарт-контракт (функции автоматического выполнения условий договора берет на себя компьютерная программа).

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