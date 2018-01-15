Украина укрепляет экономические связи с агрессором

Украинские предприятия нарастали экспорт продукции в Россию.

Как сообщили в Государственной службе статистики, в январе — ноябре 2017 года в РФ было экспортировано товаров на сумму 3,58 миллиарда долларов, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом, по данным Госстата, Украина импортировала из России товаров на сумму 6,33 млрд, долл. то есть на 38,2% больше, чем в январе — ноябре 2016 года.

Ранее Украина отменила санкции против российского сырьевого гиганта

Напомним, Украина стала лидером в поставках необычного товара в Евросоюз. Наша страна покрыла 50% потребностей этих стран в импорте лыж и сноубордов.