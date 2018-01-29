Нацбанк ощутимо укрепил гривню: доллар и евро "потеряли" десятки копеек

В понедельник, 29 января, Национальный банк Украины повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару, евро и рублю.

Американская валюта подешевела на 30 копеек, а европейская — на 54, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 30 января:

100 долларов — 2824,6515 грн (29 января — 2854,8638);

100 евро — 3496,6361 грн (3550,3086);

10 рублей — 5,0180 грн (5,1136).

Напомним, 16 января в Украине гривня установила новый антирекорд по отношению к евро согласно курсу, установленному Нацбанком — достигла отметки в 35,07 гривни (15 числа стоила также рекондные 34,63).