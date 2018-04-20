Парубий сказал, что способно помочь отсрочить в Украине рост тарифов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Украине в случае создания антикоррупционного суда может быть отсрочено повышение тарифов для населения.

Международный валютный фонд ставит вопросом номер один для нашей страны создание антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, рассказал спикер в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я веду достаточно интенсивные переговоры с МВФ и со странами Большой семерки… о том, что если нам удастся принять закон об антикоррупционном суде, учтя ключевые требования Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, завоевав доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке поднятия тарифов", — отметил спикер.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко внес в Раду проект закона о Высшем антикоррупционном суде и законопроекты о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ. В начале марта нардепы приняли в первом чтении законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440).