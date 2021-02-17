Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ

Виктор Суслов считает, что пришло время радикально менять экономическую политику правительства. Это должна быть политика жесткого протекционизма.
Если Украина не получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда, то нынешние валютные резервы Нацбанка – а это более 28 миллиардов долларов - позволяют стране без серьезных потрясений в валютно-финансовой сфере прожить, как минимум, до сентября 2021 года, когда начнется время больших выплат по внешним долгам Украины.
Об этом рассказал Главреду заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов и пояснил, что в каком направлении нужно двигаться правительству.
По мнению эксперта, прекращение сотрудничества с МВФ будет негативным сигналом для иностранных инвесторов. Однако, из-за войны на Донбассе и неустойчивой и непредсказуемой внутриполитической ситуации в стране инвесторы и так не спешат в Украину.
"Да, возможен отток иностранного спекулятивного капитала, который сегодня вкладывается в покупку украинских долговых обязательств (ОВГЗ). Но и это можно пережить, если иначе будут расставлены приоритеты в украинской экономической политике", - считает Суслов.
Экс-министр экономики считает, что пришло время радикально менять экономическую политику правительства. Это должна быть политика жесткого протекционизма. По мнению Суслова, нужно переходить к защите внутреннего рынка, стимулировать собственное производство, определить точки роста и приоритеты в развитии перспективных отраслей, создавать свободные экономические зоны, вернуть Украину на ее традиционные рынки сбыта товаров, создавать новые рабочие места, перейти к системе прогрессивного налогообложения личных доходов и т.д.
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Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее писал Главред:
- Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
- Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
- 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.