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Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ

17 февраля 2021, 00:37
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Виктор Суслов считает, что пришло время радикально менять экономическую политику правительства. Это должна быть политика жесткого протекционизма.

МВФ
В сентябре 2021 года начнется время больших выплат по внешним долгам Украины / Reuters

Если Украина не получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда, то нынешние валютные резервы Нацбанка – а это более 28 миллиардов долларов - позволяют стране без серьезных потрясений в валютно-финансовой сфере прожить, как минимум, до сентября 2021 года, когда начнется время больших выплат по внешним долгам Украины.

Об этом рассказал Главреду заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов и пояснил, что в каком направлении нужно двигаться правительству.

По мнению эксперта, прекращение сотрудничества с МВФ будет негативным сигналом для иностранных инвесторов. Однако, из-за войны на Донбассе и неустойчивой и непредсказуемой внутриполитической ситуации в стране инвесторы и так не спешат в Украину.

"Да, возможен отток иностранного спекулятивного капитала, который сегодня вкладывается в покупку украинских долговых обязательств (ОВГЗ). Но и это можно пережить, если иначе будут расставлены приоритеты в украинской экономической политике", - считает Суслов.

Экс-министр экономики считает, что пришло время радикально менять экономическую политику правительства. Это должна быть политика жесткого протекционизма. По мнению Суслова, нужно переходить к защите внутреннего рынка, стимулировать собственное производство, определить точки роста и приоритеты в развитии перспективных отраслей, создавать свободные экономические зоны, вернуть Украину на ее традиционные рынки сбыта товаров, создавать новые рабочие места, перейти к системе прогрессивного налогообложения личных доходов и т.д.

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Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее писал Главред:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
  • 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.

МВФ кредит МВФ Виктор Суслов новости Украины
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