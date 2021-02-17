Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ

В сентябре 2021 года начнется время больших выплат по внешним долгам Украины / Reuters

Если Украина не получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда, то нынешние валютные резервы Нацбанка – а это более 28 миллиардов долларов - позволяют стране без серьезных потрясений в валютно-финансовой сфере прожить, как минимум, до сентября 2021 года, когда начнется время больших выплат по внешним долгам Украины.

Об этом рассказал Главреду заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов и пояснил, что в каком направлении нужно двигаться правительству.

По мнению эксперта, прекращение сотрудничества с МВФ будет негативным сигналом для иностранных инвесторов. Однако, из-за войны на Донбассе и неустойчивой и непредсказуемой внутриполитической ситуации в стране инвесторы и так не спешат в Украину.

"Да, возможен отток иностранного спекулятивного капитала, который сегодня вкладывается в покупку украинских долговых обязательств (ОВГЗ). Но и это можно пережить, если иначе будут расставлены приоритеты в украинской экономической политике", - считает Суслов.

Экс-министр экономики считает, что пришло время радикально менять экономическую политику правительства. Это должна быть политика жесткого протекционизма. По мнению Суслова, нужно переходить к защите внутреннего рынка, стимулировать собственное производство, определить точки роста и приоритеты в развитии перспективных отраслей, создавать свободные экономические зоны, вернуть Украину на ее традиционные рынки сбыта товаров, создавать новые рабочие места, перейти к системе прогрессивного налогообложения личных доходов и т.д.

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