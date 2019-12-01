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Может вызвать осложнение: врач развеял миф о пользе витамина С

1 декабря 2019, 12:03

Дневная норма аскорбиновой кислоты для мужчин - не более 90 мг, для женщин - не более 80 мг.

витамин С
Передозировка аскорбиновой кислоты может быть опасна / Фото из открытых источников

С приходом холодов украинцы стали чаще болеть ОРВИ и гриппом. Популярным способом борьбы с простудой является прием "ударной" дозы витамина С. Однако, на самом деле аскорбиновая кислота не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Врач-терапевт Сергей Поляков рассказал об осложнениях, к которым может привести неразумное употребление витамина С.

По словам медика, во многих странах Европы и США запрещено продавать препараты с дозой витамина С более 250 мг. Однако, в наших аптеках можно встретить лошадиные дозы витамина С - выше 500 и даже тысяча мг в одной таблетке.

"Дневная норма аскорбиновой кислоты для мужчин - не более 90 мг, для женщин - не более 80 мг", - сказал Поляков в интервью Комсомольской правде.

Если дневную норму витамина С превысить, можно заработать тяжелейшее осложнение - мочекаменную болезнь. А если это заболевание уже есть, витамин С может спровоцировать обострение.

"Не существует достоверных научных данных, которые были бы основаны на масштабных исследованиях и подтверждали, что прием витамина С может затормозить развитие ОРВИ или ускорить выздоровление. Это миф, к тому же крайне опасный из-за риска передозировки аскорбиновой кислоты", - резюмировал врач-терапевт.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, нужно ли принимать витамин D в виде таблеток и как это делать.

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