Стало известно, заразились ли украинцы вирусом из Китая на лайнере возле Японии

Лайнер Diamond Princess / скриншот

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на карантине на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Отмечается, что среди полученных позитивных результатов анализа на китайский коронавирус украинцев нет.

Так, круизный лайнер находится на карантине с 4 февраля после того, как выявил первых зараженных смертельным вирусом. Медики проводят исследования пассажиров и членов экипажа.

Отмечается, что всего для анализов взяли образцы у 237 пассажиров и членов экипажа. На данный момент получены результаты тестирования 31 образца, 10 из которых положительны на 2019-nCoV.

При этом представитель ММСП Японии, граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев нет.

Как ранее сообщал Главред, в МИД Украины сообщили, что на борту лайнера Diamond Princess возле берегов Японии действительно находится 25 граждан нашей страны.