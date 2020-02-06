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Стало известно, заразились ли украинцы вирусом из Китая на лайнере возле Японии

6 февраля 2020, 15:16

Круизный лайнер находится на карантине с 4 февраля

Лайнер Diamond Princess
Лайнер Diamond Princess / скриншот

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на карантине на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Отмечается, что среди полученных позитивных результатов анализа на китайский коронавирус украинцев нет.

Так, круизный лайнер находится на карантине с 4 февраля после того, как выявил первых зараженных смертельным вирусом. Медики проводят исследования пассажиров и членов экипажа.

Отмечается, что всего для анализов взяли образцы у 237 пассажиров и членов экипажа. На данный момент получены результаты тестирования 31 образца, 10 из которых положительны на 2019-nCoV.

При этом представитель ММСП Японии, граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев нет.

Как ранее сообщал Главред, в МИД Украины сообщили, что на борту лайнера Diamond Princess возле берегов Японии действительно находится 25 граждан нашей страны.

Япония круизный лайнер новости Украины китайский коронавирус
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