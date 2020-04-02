Не только гречка: какой крупой стоит запасаться на карантине

Перловка внесет разнообразие в рацион / Фото pixabay.com

В условиях карантина, который продлили до 24 апреля, украинцы сметают с полок продукты, особенно гречку – эту крупу сейчас днем с огнем не сыщешь. При этом наши соотечественники проходят мимо полок с перловкой, и совершенно зря. Эта каша может не только внести разнообразие в рацион, но и принести пользу организму, так как способна защитить от многих хронических заболеваний.

Перловую крупу делают из ячменя. Сам ячмень используется также при выпечке хлеба, в приготовлении различных напитков. Это зерно оказывает положительное воздействие на организм, насыщает множеством витаминов, минералов и полезных волокон.

В ячмене много ниацина, придоксина и тиамина – эти витамины крайне необходимы нашему организму.

Перловка содержит много железа, белка, также в ней есть цинк, селен, медь, марганец, железо, йод, хром, никель, калий, кальций и другие полезные вещества. Богата перловка и витаминами группы В, А, D, Е, Н и РР.

Перловка для похудения незаменима. Она содержит много клетчатки, которая уменьшает чувство голода и продлевает чувство сытости. Также клетчатка очень полезна для пищеварения.

Перловка – польза

Употребление перловой каши помогает:

снизить риск заболевания диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями;

снизить уровень "плохого" холестерина в крови, а также очистить сосуды и нормализовать давление;

предотвращает образование камней в желчном пузыре и способствует нормальной работе желчного пузыря;

перловую кашу рекомендуют есть для профилактики артрита и артроза.

Перловка – противопоказания

Перловую кашу можно добавлять в рацион далеко не всем. Крупа не рекомендована к употреблению лицам с высокой кислотностью желудка и при склонности к запорам, особенно это противопоказание уместно для беременных женщин. Также с перловкой стоит быть более осторожными людям с низким уровнем гемоглобина и слабым иммунитетом.

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Напомним, ранее Главред разобрался, кому нельзя есть гречку. Оказалось, что злоупотребление гречневой кашей чревато некоторыми проблемами со здоровьем. В свою очередь, врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что гречка – отличный способ для профилактики онкологических заболеваний. По его словам, употребление гречки предотвращает рак кишечника.