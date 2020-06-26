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Как снизить давление с помощью трав: названы 10 помощников

Многие исследования подтвердили эффективность этих растений.

26 июня 2020, 11:48
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Многие исследования подтвердили эффективность этих растений/Pixabay

Многие взрослые во всем мире имеют дело с гипертонией, также называемой высоким кровяным давлением. Эксперты рекомендуют лечить это состояние изменениями образа жизни и приемом лекарств.

Однако есть травы, способные помочь решить эту проблему. И хотя в настоящее время нет трав и растений, регулярно рекомендуемых специалистами от высокого кровяного давления. Некоторые травы, особенно в больших количествах, могут вызывать нежелательные побочные эффекты или мешать другим лекарствам. Поэтому перед приемом травяных отваров, как например из ромашки лекарственной, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Травы-помощники

Базилик

Базилик - это ароматная трава, которая хорошо сочетается с различными продуктами питания. Однако она также может помочь снизить артериальное давление. Экстракт базилика снижает артериальное давление, хотя и ненадолго. Химический эвгенол, который содержится в базилике, может блокировать определенные вещества, которые сужают кровеносные сосуды. Это может привести к падению артериального давления.

Добавление свежего базилика в вашу диету, безусловно, не повредит. Держите небольшой горшок с травами на своем подоконнике и добавляйте свежие листья в пасту, супы, салаты и запеканки.

Корица

Корица - это еще одна вкусная приправа, которая не требует особых усилий, чтобы включить ее в свой ежедневный рацион, и она может снизить показатели кровяного давления. Одно исследование, проведенное на грызунах, показало, что экстракт корицы снижает внезапное и длительное повышение артериального давления. Однако этот экстракт давали внутривенно. Неясно, эффективна ли корица, потребляемая перорально.

Вы можете добавить больше корицы в свой рацион, посыпая свой завтрак, овсянку и даже на кофе. Корица усиливает вкус жареной картошки, карри и рагу.

Кардамон

Кардамон - это приправа из Индии, которая часто используется в южно-азиатской кухне. Небольшое исследование из 20 человек, изучавших влияние кардамона на здоровье, обнаружило, что участники с повышенным артериальным давлением наблюдали значительное снижение показаний артериального давления после приема 1,5 грамма порошка кардамона два раза в день в течение 12 недель. Вы можете включить семена кардамона или порошок в специи, супы и рагу, и даже в выпечку для особого аромата и возможной пользы для здоровья.

Семя льна

Семена льна богаты омега-3 жирными кислотами, и в некоторых исследованиях было показано снижение артериального давления. В недавнем обзоре было предложено принимать 30–50 г цельных или молотых семян в день в течение более 12 недель, чтобы получить максимальную пользу. Семена льна могут защищать от атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина, улучшая толерантность к глюкозе и действуя как антиоксидант.

Вы можете купить много продуктов, которые содержат семена льна, но лучше всего купить цельное или молотое семя льна и добавить его к своим домашним блюдам. Самое приятное состоит в том, что семя льна можно размешивать практически в любом блюде, от супов до смузи и выпечки. Хранение семян льна в морозильной камере может помочь ему сохранить оптимальную эффективность.

Чеснок

Эта острая приправа может сделать больше, чем просто ароматизировать вашу еду. Чеснок может обладать способностью снижать ваше кровяное давление, помогая увеличить в организме вещество, известное как оксид азота, заставляющее ваши кровеносные сосуды расслабляться и расширяться. Это позволяет крови течь более свободно и снижает кровяное давление.

Вы можете добавить свежий чеснок в ряд ваших любимых рецептов. Если аромат слишком сильный для вас, сначала обжарьте чеснок.

Имбирь

Имбирь может помочь контролировать кровяное давление. В исследованиях на животных было показано, что он улучшает кровообращение и расслабляет мышцы, окружающие кровеносные сосуды, снижая кровяное давление. Обычно используемый в азиатских продуктах, имбирь является универсальным ингредиентом, который также можно добавлять в сладости или напитки. Измельчите или натрите свежий имбирь в жаркое, супы и лапшу или овощные блюда или добавьте его в десерты или чай для освежающего вкуса.

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Базилик - верный помощник в борьбе с давлением/Pixabay

Боярышник

Боярышник - растительное лекарственное средство от высокого кровяного давления, которое использовалось в традиционных китайских лекарствах в течение тысяч лет. Трава обладает целым рядом преимуществ для здоровья сердечно-сосудистой системы, включая снижение артериального давления, предотвращение затвердевания артерий и снижение уровня холестерина. Боярышник можно принимать в виде таблеток, жидкого экстракта или чая.

Сельдерей

Сельдерей - это растение, используемое для ароматизации супов, рагу, запеканок и других пикантных блюд. Сельдерей уже давно используется для лечения гипертонии в Китае. Вы можете использовать семена или сок всего растения. Сельдерей также может быть мочегонным средством, которое может помочь объяснить его влияние на кровяное давление. Исследователи считают, что различные вещества в сельдерее могут играть роль в снижении артериального давления.

Французская лаванда

Красивый, похожий на духи аромат лаванды - не единственный полезный аспект растения. Было показано, что экстракты лаванды снижают частоту сердечных сокращений и кровяное давление у грызунов. Хотя не многие люди думают использовать лаванду в качестве кулинарной травы, вы можете использовать цветы в выпечке. Листья можно использовать так же, как и розмарин.

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Сельдерей - прекрасная основа для смузи/Pixabay

Кошачий коготь

Кошачий коготь - это растительное лекарственное средство, используемое в традиционной китайской практике для лечения гипертонии, а также неврологических проблем со здоровьем. Исследования для лечения гипертонии у грызунов показывают, что он может помочь снизить артериальное давление, воздействуя на кальциевые каналы в ваших клетках. Вы можете получить коготь кошки в форме дополнения во многих магазинах здоровой пищи.

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