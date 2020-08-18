Самая сильная буря августа 2020 подпортит Яблочный Спас

Очень сильная магнитная буря 20 августа 2020 больно ударит по голове / 1zoom.ru

Яблочный Спас 2020 подпортит магнитная буря20 августа 2020. То есть уже на следующий день после праздника большинство людей ждут боли в суставах, головные боли (вплоть до мигрени), скачки давления, тахикардия и общая слабость.

Это будет самая сильная буря месяца. ФИАН оценивает ее в 4 балла (4G), то есть "очень сильная магнитная буря".

Тем, кто следит за своим здоровьем, погулять подольше на Яблочный Спас не получится: чтобы минимизировать проблемы со сном в период метеоударов медики настоятельно рекомендуют ложиться спать пораньше и спать не меньше восьми часов за ночь.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на август 2020 – когда прижмет и что делатьВ ближайшие три дня стоит пить побольше чистой воды, отказаться от кофе и алкоголя, заниматься дыхательными упражнениями и чаще гулять (но при этом избегать находиться на улице в периоды активного Солнца, то есть в полуденные часы).

Людям, у которых есть хронические заболевания, жизненно необходимо держать под рукой аптечку с нужными лекарствами.

Магнитные бури – Прогноз на 3 дня от ФИАН

Магнитные бури – Прогноз на 3 дня от NASA

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.