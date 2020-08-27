Страдает кожа: дерматологи указали на ошибки при принятии душа

Шесть наиболее распространенных ошибок, которые совершают люди. / Freepik

Вне зависимости от того, принимаете ли вы обжигающий горячий душ или моетесь от пота и грязи, некоторые вещи, которые заставляют нас чувствовать себя чистыми, на самом деле не приносят нам никакой пользы.

Доктор Хайди Вальдорф, косметический дерматолог, рассказала Insider о шести наиболее распространенных ошибках, которые, по ее мнению, совершают люди.

Принятие слишком горячего и слишком длительного душа

Есть прекрасное, но важное различие между теплым душем и горячим. Горячий душ может высушить кожу, вызвать раздражение и даже преждевременно состарить, поэтому Уолдорф считает, что лучше использовать прохладную воду.

"Мы говорим, что лучше всего принимать прохладный душ, но время важнее температуры", - сказал Уолдорф. "Честно говоря, также трудно попросить людей не пользоваться горячей водой, особенно в стрессовое время. Так что ограничьте душ до 10 минут или меньше".

Использование неподходящего очищающего средства для вашей кожи

Если после умывания кожа становится стянутой, значит, вы используете неподходящее очищающее средство. По словам Уолдорфа, эффективное очищающее средство для вашего тела будет мягким, а кожа - мягкой, а не сухой.

"Классические куски мыла сушат кожу и разрушают кожный барьер - они удаляют липиды и белки, и не все жидкие очищающие средства одинаковы", - сказал Уолдорф. "Ваша кожа не должна ощущаться стянутой после мытья", - говорит он.

Использование неподходящего очищающего средства может лишить кожу необходимых масел и нарушить кожный барьер.

Отсутствие увлажнения после душа

Если вы примете душ, высушитесь полотенцем и не нанесете увлажняющий крем, вы можете серьезно повредить свою кожу.

Использование увлажняющего крема, когда ваша кожа еще влажная, удерживает необходимую влагу, чтобы ваша кожа не стала сухой и не потрескалась. "Лучший способ сохранить кожный барьер - выбрать правильное очищающее средство, которое не будет снимать влагу с кожи, а затем увлажнять ее, чтобы запечатать ее", - сказал Уолдорф.

В эффективных увлажняющих средствах используются увлажнители для втягивания влаги, смягчающие вещества для сглаживания поверхности и придания шелковистости и окклюзии для удержания влаги.

Использование масла для увлажнения вместо лосьона

По словам Уолдорфа, использование простого масла после душа лучше, чем вообще ничего, но оно все равно не выполняет функции надлежащего увлажняющего крема.

Хотя масло удерживает влагу, оно не добавляет ничего дополнительного.

Стирайте мочалку

Мочалки выделяют пену, но они также могут стать рассадником бактерий, если их не стирать регулярно. "Это может распространять бактерии на кожу, которые могут инфицировать любые повреждения кожи", - сказал Уолдорф. "Так что используйте то, от чего можно избавляться или мыть регулярно".

Слишком сильная чистка

Если вы тщательно вытираетесь в душе, вы можете почувствовать себя чистым, но это может повредить кожу.

Если ваша кожа покраснела после того, как вы протерли ее пуфом или мочалкой, возможно, вы сушите ее.

"Если у вас нет особого состояния, требующего мягкого отшелушивания, нет необходимости наносить скраб или тереть, чтобы умыться", - сказал Уолдорф.