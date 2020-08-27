УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Страдает кожа: дерматологи указали на ошибки при принятии душа

27 августа 2020, 14:24

Шесть наиболее распространенных ошибок, которые совершают люди.

Душ, волосы
Шесть наиболее распространенных ошибок, которые совершают люди. / Freepik

Вне зависимости от того, принимаете ли вы обжигающий горячий душ или моетесь от пота и грязи, некоторые вещи, которые заставляют нас чувствовать себя чистыми, на самом деле не приносят нам никакой пользы.

Доктор Хайди Вальдорф, косметический дерматолог, рассказала Insider о шести наиболее распространенных ошибках, которые, по ее мнению, совершают люди.

Принятие слишком горячего и слишком длительного душа

Есть прекрасное, но важное различие между теплым душем и горячим. Горячий душ может высушить кожу, вызвать раздражение и даже преждевременно состарить, поэтому Уолдорф считает, что лучше использовать прохладную воду.

"Мы говорим, что лучше всего принимать прохладный душ, но время важнее температуры", - сказал Уолдорф. "Честно говоря, также трудно попросить людей не пользоваться горячей водой, особенно в стрессовое время. Так что ограничьте душ до 10 минут или меньше".

Использование неподходящего очищающего средства для вашей кожи

Если после умывания кожа становится стянутой, значит, вы используете неподходящее очищающее средство. По словам Уолдорфа, эффективное очищающее средство для вашего тела будет мягким, а кожа - мягкой, а не сухой.

"Классические куски мыла сушат кожу и разрушают кожный барьер - они удаляют липиды и белки, и не все жидкие очищающие средства одинаковы", - сказал Уолдорф. "Ваша кожа не должна ощущаться стянутой после мытья", - говорит он.

Использование неподходящего очищающего средства может лишить кожу необходимых масел и нарушить кожный барьер.

Отсутствие увлажнения после душа

Если вы примете душ, высушитесь полотенцем и не нанесете увлажняющий крем, вы можете серьезно повредить свою кожу.

Использование увлажняющего крема, когда ваша кожа еще влажная, удерживает необходимую влагу, чтобы ваша кожа не стала сухой и не потрескалась. "Лучший способ сохранить кожный барьер - выбрать правильное очищающее средство, которое не будет снимать влагу с кожи, а затем увлажнять ее, чтобы запечатать ее", - сказал Уолдорф.

В эффективных увлажняющих средствах используются увлажнители для втягивания влаги, смягчающие вещества для сглаживания поверхности и придания шелковистости и окклюзии для удержания влаги.

Использование масла для увлажнения вместо лосьона

По словам Уолдорфа, использование простого масла после душа лучше, чем вообще ничего, но оно все равно не выполняет функции надлежащего увлажняющего крема.

Хотя масло удерживает влагу, оно не добавляет ничего дополнительного.

Стирайте мочалку

Мочалки выделяют пену, но они также могут стать рассадником бактерий, если их не стирать регулярно. "Это может распространять бактерии на кожу, которые могут инфицировать любые повреждения кожи", - сказал Уолдорф. "Так что используйте то, от чего можно избавляться или мыть регулярно".

Слишком сильная чистка

Если вы тщательно вытираетесь в душе, вы можете почувствовать себя чистым, но это может повредить кожу.

Если ваша кожа покраснела после того, как вы протерли ее пуфом или мочалкой, возможно, вы сушите ее.

"Если у вас нет особого состояния, требующего мягкого отшелушивания, нет необходимости наносить скраб или тереть, чтобы умыться", - сказал Уолдорф.

душ гигиена
Сейчас вы просматриваете новость «Страдает кожа: дерматологи указали на ошибки при принятии душа». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:52
Путин за рулем лимузина открыл скандальную "стройку века" в Крыму
15:42
Зима и смертность от Covid-19: в ВОЗ огорошили прознозом
15:37
The Hardkiss и Монатик сняли клип на песню Кобра Видео
15:30
Лукашенко намерен посадить оппозицию Беларуси за стол переговоров Видео
15:27
Отмена "первого сентября": Ляшко рассказал, где не откроются школы Видео
15:20
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2020 – когда вопьются в голову Видео
15:10
Стал известен самый пьющий знак Зодиака
15:00
Путин хвастливо рассказал, когда в РФ сделают вторую вакцину от коронавируса
14:57
Путин официально объявил, что готовит вторжение в Беларусь мнение
14:55
Пот и запах: как ухаживать за телом в жаркую погоду
14:50
Путин назвал задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси спецоперацией Украины и США Видео
14:39
В ОП опозорились во время оправдания за нарушения авторских прав в День Независимости Видео
14:29
Скиталец Саакашвили возвращается в Грузию – СМИ Видео
14:24
Страдает кожа: дерматологи указали на ошибки при принятии душа Видео
14:17
На Днепропетровщине на День Независимости никто не пришел на драму Схидняк: фото
14:11
Войска МВД России помогут режиму Лукашенко: Путин сделал заявление Видео
14:10
Прокурор Мамедов пытается "замять" дело с мальчиком-аутистом – СМИ
13:54
"*бут нас как хотят": Максим Виторган показал лицо в синяках и заинтриговал публику
13:43
Как бросить курить: психологи назвали легкий способ Видео
13:38
Самый большой флаг Украины сняли: названа причина Видео
13:34
Мочи "Начало", начинай сначала: рецензия на фильм Тенет Видео
13:30
Украина обновила правила въезда из Крыма и Донбасса: названы новые условия Видео
13:10
"Дипломатическая бойня": Лукашенко заговорил о гибридной войне против Беларуси Видео
12:59
Успение Пресвятой Богородицы в Украине будет холодным: где ждать дождей Видео
12:45
В Минздраве предупредили украинцев: Ляшко назвал города, где может вспыхнуть COVID-19 Видео
12:31
Коронавирус в Украине активизировался: снова почти две тысячи зараженных и много жертв Видео
12:12
Как отмечать праздник Успение 2020 – от традиций до поздравлений Видео
12:03
Кто закончит войну на Донбассе мнение
11:51
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями: опубликовано трогательное фото
11:50
У Кличко назвали условие закрытия школ в Киеве Видео
11:41
Развод близко: 5 признаков недостаточного общения в браке Видео
11:30
Коронавирус с новой силой "атакует" Киев: названы самые "зараженные" районы Видео
11:21
Скандал с попурри на День Независимости: у Зеленского нашли оправдание
11:13
Смерть в молодом возрасте: к чему может привести дневной сон Видео
11:10
В Минздраве рассказали, в каких городах и районах не будут работать школы с 1 сентября Видео
11:03
Тарифы на газ в Украине "взлетели"
10:51
Украина борется с коронавирусом бегом по граблям мнение
10:31
В КНДР обещают стрелять на границе с Китаем: названа причина Видео
10:30
Журналист оценил шансы завершения войны на Донбассе в 2020-м
10:16
Панкреатит: симптомы, причины и факторы риска Видео
10:03
Отдых в Египте: каким должен быть сертификат ПЦР-теста для въезда в страну
10:00
Украине светит выгода от протестов в Беларуси – эксперт Видео
09:45
Лукашенко презрительно отреагировал на звонок Макрона Видео
09:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
09:16
Северный поток-2 Германии не нужен - евродепутат
09:13
Реформа СБУ: в Слуге народа не исключают отставку Баканова Видео
08:39
Что кушать перед тренировкой: 4 лучших варианта Видео
08:39
Досидит ли Зеленский до конца президентского срока мнение
08:30
Новые санкции США против России: Москва выдвинула требование Вашингтону Видео
08:06
Тараканы во сне: толкование сновидения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять