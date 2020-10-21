УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Яйца vs холестерин: ученые раскрыли правду

21 октября 2020, 12:57

Определенные продукты могут способствовать образованию бляшек в артериях.

куриные яйца
Определенные продукты могут способствовать образованию бляшек в артериях / Фото pixabay.com

Пища, которую вы едите, играет важную роль в здоровье вашего сердца. Определенные продукты могут способствовать образованию бляшек в артериях, вызывая атеросклероз и потенциально приводя к высокому уровню холестерина или серьезным проблемам с сердцем.

Хотя принято ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием холестерина, таких как яйца, продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров на самом деле могут быть хуже для ваших артерий. Вот что вам нужно знать.

Яйца не обязательно вредны

По словам Сони Ангелоне, консультанта по питанию Академии питания и диетологии, яйца являются наиболее концентрированным источником диетического холестерина в нашем рационе. В одном яйце около 186 миллиграммов холестерина - все они сосредоточены в желтке.

Но в 2013 году Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии не смогли найти убедительных научных доказательств того, что ограничение пищевого холестерина влияет на "плохой" холестерин в артериях.

Читайте также4 продукта, которые "умеют" понижать холестерин

В 2015 году диетические рекомендации для американцев даже отменили рекомендацию по холестерину - 300 миллиграммов в день, заявив, что у них недостаточно информации, чтобы установить предел.

Фактически, исследование 2020 года, опубликованное в British Medical Journal, показало, что у людей, которые ели около одного яйца в день, вероятность развития ишемической болезни сердца или инсульта не выше, чем у людей, которые не ели яйца. Комментируя исследование, диетолог Кэрри Ракстон, доктор философии, отметила, что яйца не представляют риска для уровня холестерина в крови.

Эксперты пришли к выводу, что насыщенные и трансжиры могут вносить больший вклад в повышение уровня холестерина по сравнению с тем, сколько холестерина вы едите.

По данным Гарвардской медицинской школы, большая часть холестерина - около 80% - вырабатывается в организме. Ваша печень превращает насыщенные и транс-жиры в холестерин, что привело диетологов к мнению, что эти жиры на самом деле хуже для вас, чем диетический холестерин.

В типичных меню завтрака и позднего завтрака яйца часто сочетаются с беконом, колбасой и тостами с маслом. Ангелон отмечает, что многие из этих продуктов содержат много насыщенных или трансжиров. Поэтому, даже если яйца не слишком повышают уровень холестерина, гарниры могут сказаться на вашем здоровье.

"Даже если вы не едите холестерин, он все равно может увеличиваться, если в вашем рационе много насыщенных жиров или трансжиров", - говорит Ангелоне.

Хорошо сбалансированная диета важнее для контроля высокого уровня холестерина.

В соответствии с диетическими рекомендациями США яйца относятся к той же категории, что и мясо и птица, и рекомендуют в общей сложности 700 гр в неделю для диеты в 2000 калорий в день.

По словам Ангелоне, яйца могут стать частью здоровой диеты, и неплохо было бы придерживаться количества примерно четырех яиц в неделю. Фактически, яйца являются основным продуктом средиземноморской диеты, которая, по мнению некоторых диетологов, является одним из самых полезных для здоровья.

Хотя яичные белки также могут быть отличной альтернативой с низким содержанием холестерина, яичные желтки являются хорошим источником холина - важного питательного вещества, которого, по словам Ангелоне, обычно мало в нашем рационе. Если вас беспокоит высокий уровень холестерина, поговорите со своим врачом о наиболее подходящей диете.

Согласно обзору 2015 года, опубликованному в журнале Nutrients, любые дебаты по поводу яиц ошибочны. Авторы исследования пишут, что "подход, сфокусированный на всем диетическом потреблении человека, а не на конкретных продуктах или питательных веществах, должен быть в основе рекомендаций по питанию населения".

В целом, остальная часть вашего рациона должна в конечном итоге включать овощи, фрукты и бобовые, ограничивая при этом чрезмерно обработанные продукты, очищенные зерна и сахар. Сбалансированная диета - один из лучших способов контролировать уровень холестерина и избегать сердечных заболеваний или инсульта.

"Сердечная болезнь - это не только то, сколько яиц вы съедите", - говорит Ангелоне. "Хорошая диета должна включать здоровую пищу и ограничивать нездоровую пищу".

яйца куриные яйца
Сейчас вы просматриваете новость «Яйца vs холестерин: ученые раскрыли правду». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:30
Сдали нервы: жители Одесской области из-за карантина устроили бунт и перекрыли трассу
13:28
Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказала, кто будет блистать Видео
13:20
Состарить лицо и добавить эмоции: в Photoshop встроили нейросети
13:08
В Азербайджане раскрыли планы по возвращению Нагорного Карабаха Видео
13:06
Биолог предупредила об опасном и редком симптоме коронавируса
Реклама
13:03
Гороскоп на 22 октября для всех: уникальная возможность, травма и переезд Видео
12:59
В МОН объяснили, кто вернется за парты после каникул Видео
12:57
Яйца vs холестерин: ученые раскрыли правду Видео
12:52
Кравчук объяснил, почему Путина не обязательно подключать к платформе по Крыму
12:47
Ротань заявил о краже денег из банковского сейфа, в ПриватБанке ответили
12:45
Warner Bros переняли приемы Disney для фильма Бэтмен
12:40
На карантине украинцы в шесть раз чаще женятся, чем разводятся Видео
12:25
СМИ узнали о "кадровой революции" в Офисе президента
12:17
В ТКГ рассказали, добавят ли "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса
12:12
Бросили "коктейль Молотова": под Одессой сожгли редакцию интернет-издания
12:07
Кружится голова: корейские ученые узнали, как быстро прийти в норму Видео
11:59
Где в Украине больше всего болеют коронавирусом: ​в Минздраве назвали регионы​ Видео
11:46
До свадьбы с Дорофеевой: Леся Никитюк раскрыла подробности отношений с Дантесом
11:44
Комаровский объяснил, почему коронавирус полностью отбирает обоняние
11:35
В GOG.com бесплатно раздают одну из лучших стратегий всех времен
Реклама
11:32
Рак простаты и сон: ученые обнаружили связь Видео
11:31
Выборы в условиях эпидемии Сovid-19: кого не пустят на избирательный участок Видео
11:28
Коронавирус в Украине до 2022 года: в Киеве сделали заявление Видео
11:19
Создатель сериала "Конец ***ного мира" снимает Power Rangers
11:12
В Fallout 76 празднуют день конца света — распродажа и бесплатные выходные
11:09
В Пентагоне объяснили, почему США постоянно противостоит России
10:59
"Коварный купальник": жена футболиста Динамо засветила формы на пикантном фото
10:58
Украинца приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме" Видео
10:48
Тихановская заявила о гарантиях для белорусов после сокрушения режима Лукашенко Видео
10:34
Один из самых успешных эксклюзивов PS4 получит сиквел — СМИ
10:33
В Харькове отрезавшую голову дочери женщину признали невменяемой
10:30
Форсаж закрывают после 11 фильма
10:28
"Мэр - никто": эксперт рассказал, какой сюрприз готовят мэрам в Раде
10:22
Зеленского затащили в союз, где Украина будет играть роль пушечного мяса мнение
09:50
Вирусолог поведал, каким людям бесполезно делать прививку от Сovid-19
09:47
В Армении оценили вероятность мира с Азербайджаном в Нагорном Карабахе Видео
09:18
Covid-19 убил за сутки рекордное число киевлян - свежая статистика Видео
09:18
Путинскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину
08:52
Как нищие украинцы оплатят Европе дешевый отопительный сезон мнение
08:50
Как вернуть старый дизайн Фейсбук: простая инструкция
Реклама
08:47
Гороскоп на 21 октября для всех: "всесильность" и возрастание дара Видео
08:45
Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил за сутки почти семь тысяч человек
08:43
В Конгрессе США призвали признать независимость Нагорного Карабаха Видео
08:37
Врач объяснила, почему не нужно "демонизировать" хлеб
08:03
Усилят ли карантин в Украине после выборов: СМИ узнали о пяти сценариях
07:44
У четырех групп людей плохо вырабатываются антитела к коронавирусу - ученый Видео
07:36
Заражение коронавирусом и гриппом увеличит смертность в шесть раз – врач
07:16
"Эротика": Голая Ирина Шейк едва прикрыла срамоту на развратном фото
07:07
Когда будет готова украинская вакцина от Covid-19: в Минздраве уточнили сроки
06:49
Что ждет украинскую экономику в случае повторного карантина мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять