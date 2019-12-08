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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт

8 декабря 2019, 13:20

Близнецам 9 декабря необходимо опасаться излишней болтливости.

В День борьбы с коррупцией кошельку Стрельцов грозит мощный тумак - Гороскоп на 9 декабря 2019
Кошельку Стрельцов 9 декабря грозит мощный "тумак" / ua.all.biz

В понедельник, 9 декабря (праздник, отмечается Международный день борьбы с коррупцией) на работе у Водолеев могут раскрыться каверзы, Овнам грозит предательство.

Гороскоп на завтра предупредил Стрельцов о мощном "тумаке" по кошельку, а Весам напророчил фарт в делах Весам.

Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 декабря 2019: с чем завтра может столкнуться каждый знак

С чем могут столкнуться воздушные знаки

Гороскоп на завтра - Водолей

На работе могут завязаться каверзы, попытайтесь не вмешиваться. Не бойтесь делиться обязанностями по дому.

Гороскоп на 9 декабря - Близнецы

Старайтесь не взболтнуть лишнего - сказанное могут использовать против вас. Не будьте слишком резкими.

Гороскоп на 9 декабря 2019 - Весы

Вероятен фарт в делах и огонь в отношениях. Не бойтесь в одиночку браться за работу, иногда коллеги только мешают.

С чем могут столкнуться огненные знаки

Гороскоп на 9 декабря - Овен

Овнов могут предать партнеры, друзья или любимый человек. Не жалейте себя - выбросьте негатив в спортзале.

Гороскоп на завтра - Лев

Не перетягивайте на себя одеяло, иначе - будут разборки. Не провоцируйте ревность второй половинки. Возможна неожиданная приятность.

Гороскоп на 9 декабря 2019 - Стрелец

Для того, чтобы избежать мощного "тумака" по кошельку, придется отложить дела, которые предусматривают финансовый риск. Не рассчитывайте на удачу.

С чем могут столкнуться земные знаки

Гороскоп на завтра - Телец

Можете строить амбициозные планы относительно развития своего дела и воплощать их в жизнь. Не бойтесь менять место работы.

Гороскоп на 9 декабря 2019 - Дева

Не забывайте думать перед тем, как говорить - можно нечаянно обидеть человека резким высказыванием.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеЕсли не хотите, чтобы дома был напряг - идите на уступки.

Гороскоп на 9 декабря - Козерог

Есть шанс "подцепить" интересного человека. Кошелек может немного пополнеть, но это не значит, что нужно сразу же бежать и трынькать деньги.

С чем могут столкнуться водные знаки

Гороскоп на 9 декабря 2019 - Скорпион

Вероятно получение неприятных известий - держите себя в руках и рассмотрите новости с разных сторон. Не влезайте в долги.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваша усердность на работе может ударить по личной жизни. Возможно, придется решать важные вопросы - не принимайте решения поспешно.

Гороскоп на 9 декабря - Рыбы

Можно столкнуться с неприятностями из-за спешки. Не стоит очень остро реагировать на "кривое слово".

Напомним, астролог Влад Росс предупреждал, что в декабре 2019 года неудачи грозят четырем из 12 знаков Зодиака - Козерогам, Ракам, Овнам и Весам. Эксперт посоветовал Козерогам распрощаться с долгами.

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Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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