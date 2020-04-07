Полнолуние в апреле: что грозит, и от чего отказаться

В новое полнолуние 2020 лучше не садиться за руль, посоветовал Влад Росс.
Полнолуние в апреле 2020 года в Украине произойдет в среду, 8 апреля, рано утром – в 5:35, из-за него возможны неприятности.
В среду и на следующий день возможны катастрофы и аварии, рассказал Влад Росс Главреду.
В полнолуние обычно советуют не ссориться, не решать финансовые вопросы, отказаться от важных дел и не рисковать жизнью.
От чего посоветовал отказаться в новое полнолуние 2020 Влад Росс:
- Лучше отказаться от поездок даже на небольшие расстояния;
- Не стоит садиться за руль;
- Лучше не летать – могут падать самолеты.
Ранее Влад Росс составил гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт поделился, что на протяжении месяца будет фартить Близнецам, Козерогам, Скорпионам и Весам. По его словам, на один из знаков "нападут деньги".