Полнолуние в апреле: что грозит, и от чего отказаться

Во время апрельского полнолуния возможны аварии и катастрофы, предупредил астролог / Reuters

Полнолуние в апреле 2020 года в Украине произойдет в среду, 8 апреля, рано утром – в 5:35, из-за него возможны неприятности.

В среду и на следующий день возможны катастрофы и аварии, рассказал Влад Росс Главреду.

В полнолуние обычно советуют не ссориться, не решать финансовые вопросы, отказаться от важных дел и не рисковать жизнью.

От чего посоветовал отказаться в новое полнолуние 2020 Влад Росс:

Лучше отказаться от поездок даже на небольшие расстояния;

Не стоит садиться за руль;

Лучше не летать – могут падать самолеты.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт поделился, что на протяжении месяца будет фартить Близнецам, Козерогам, Скорпионам и Весам. По его словам, на один из знаков "нападут деньги".