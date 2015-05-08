Актриса Галя Безрук: народы пытаются рассорить — не стоит поддаваться политическим глупостям

На сайте "Главред" состоялся чат с актрисой, сыгравшей главную роль в ситкоме производства телеканала 1+1 "Последний москаль", финалисткой музыкального телешоу "Голос Країни. Нова історія" (2012), певицей Галей Безрук. Общаясь с читателями, она рассказала, почему считает, что сериал "Последний москаль" не обижает ни гуцулов, ни русских, чем ее привлекла роль в этом сериале, комфортно ли работалось на съемочной площадке с Владимиром Горянским и Юрием Горбуновым, а также какие рабочие моменты запомнились больше всего. Также актриса рассказала, какая из ролей больше всех других пришлась ей по душе, почему, несмотря на политические перипетии, согласилась бы сниматься в российских картинах, а также о мечте вернуться на театральную сцену и сыграть в антрепризе. Кроме того, речь зашла и о вокальной карьере Гали Безрук. Она рассказала, сложно ли начинающей певице в Украине прокладывать путь на большую сцену, как развиты музыкальные вкусы у украинского слушателя, а также поделилась впечатлениями от выступлений перед воинами АТО.

kyiv_85: Галя, когда Вам предложили роль в "Останньому москалі", чем Вас привлекла эта роль и сценарий?

Галя Безрук: Прежде всего, ярким и непохабным юмором, интересными мизансценами, интересными ситуациями. Ну, а роль... Настоящая романтичная украинская девушка — как это может не понравиться?

kyiv_85: Галю, сьогодні у соцмережах дуже багато невдоволених відгуків глядачів на серіал "Останній москаль". Людям не подобається, що український серіал показує недолугими і пришелепкуватими якраз українців, і це в час, коли українській глядач потребує нових героїв... Вам самій подобається те, в якому ключі показано гуцулів? Як ви вважаєте, це гідний образ українця на українському телеекрані сьогодні?

Галя Безрук: Какой Вы зануда! :) Только не обижайтесь, я — любя. :)

Я считаю, что юмор нашего сериала настолько добрый и гуманный, что ни о каких оскорблениях вообще речь не идет. И если Вы смотрели сериал, там много говорится о том, что "москаль" родом из Украины, и его национальность — украинец. А самое главное — все герои сериала всегда с гордостью и достоинством выходят из сложных и глупых ситуаций.

Cyberperf: Рада, что тебе дали столь позитивную роль — школьной учительницы Ксении?

Галя Безрук: Конечно, рада.

Cyberperf: Считаешь ли ты роль в ситкоме "Останній москаль" одной из своих лучших работ?

Галя Безрук: Считаю, что это одна из самых больших и ярких моих работ.

Валентина Котова: Понравилась ли вам самой премьера "Последнего москаля"?

Галя Безрук: Конечно, понравилась.

380996243260: Расскажите, пожалуйста, какие-то смешные случаи на съемочной площадке "Последнего москаля". И какие моменты в самом ситкоме вам понравились и запомнились больше всего?

Галя Безрук: Больше всего запомнились съемки с медведем и, конечно же, наша экспедиция в Карпаты. Смешных и веселых случаев было очень много. Каждая сцена — это веселый случай. В основном они все были связаны с нашим героем.

sergey23: Уже известно, что будет продолжение сериала "Последний москаль". У Вас есть информация, когда будут съемки второго сезона?

Галя Безрук: Пока такой информации нет, но ходят слухи, что будет очень смешно, даже смешнее, чем в первом сезоне.

Liam: Галя, насколько комфортно вам работалось на съемочной площадке "Последнего москаля" с Горбуновым, Горянским? Второе — кого вы считаете своими учителями в актерском мастерстве?

Галя Безрук: Мне, безусловно, комфортно работалось с Юрой и Владимиром. Они — настоящие профессионалы. И я рада, что это не первый проект, на котором мы встречаемся. Мы были знакомы ранее и работали раньше.

Своим учителем я считаю Николая Ивановича Метлу, это главный режиссер народного театра "Бамбук". Максимум того, что сейчас есть во мне, вся моя "школа" — это его вклад.

Миша Юрик: Чи буде продовження серіалу "Останній москаль"? Ви одружені? Чиє у вас діти?

Галя Безрук: Да, продолжение сериала будет.

У меня пока нет семьи.

89064544881: Галина, расскажите смешные случаи "Последнего янычара". Правда, что серий будет всего 115?

Галя Безрук: Со мной ничего смешного не происходило за период съемок. А серий планируют 119.

Yulia Konnovtseva: Галечка, вы — прелесть. Для вас уже не секрет, что я большая ваша поклонница. Скажите, пожалуйста, вы сейчас снимаетесь в каком-нибудь новом проекте? Или пока "Последний янычар" занимает все ваше время?

Галя Безрук: Сейчас новых проектов пока нет. Я заканчиваю работу в сериале "Последний янычар". Все время уходит на это.

Babayagodka: Поделитесь своими планами на ближайшее будущее. Возможно, уже есть новые предложения о съемках в сериалах, кино? Концерты? Планируются ли поездки в другие города Украины с выступлениями? Как и где с Вами можно увидеться, взять автограф? Желаю Вам удачи, творческих успехов и счастья. У Вас прекрасно получается играть и вживаться в любую роль! Вы — талант!

Галя Безрук: Спасибо большое. Очень теплые слова. Через неделю заканчиваются съемки сериала "Последний янычар", и я беру отпуск. Первый за долгое время. И не строю никаких планов. Пока нет никаких новых съемок. Я хочу отдохнуть, заняться собой, съездить куда-нибудь. И к осени буду думать о работе и чем-то серьезном.

kyiv_85: Якщо Вам запропонують ролі в Москві, у російських серіалах — погодитесь? Зважаючи на події, що нині розгортаються між нашими країнами...

Галя Безрук: У меня есть четкая позиция: наши народы стараются рассорить. И поддаваться этим глупостям, которые происходят в политической ситуации, нам точно не стоит. Артисты созданы для того, чтобы нести радость. Как можно нести радость человеку, который проживает в Украине, а его родному брату, который живет в Москве — нет? Мне кажется, мы все — братья. В России много близких мне людей, родственников и друзей. И если мне будут предлагать работу там, где живут мои близкие, я с радостью возьмусь за нее.

osadchuk.olia2001: У каждого актера бывают "свои" роли, т.е. те, которые ложатся на душу, на сердце. Какая роль была для Вас такой близкой?

Галя Безрук: Оксана в сериалах "Пока станица спит" и "Последнем янычаре". Это — максимально я. Эта роль просто вылюблена мною. И мне иногда кажется, что это — я, я с ней срослась.

89064544881: Галина, у вас прекрасные роли. Вопрос: какую свою роль вы считаете самой удачной и наоборот?

Галя Безрук: Я считаю, что каждая моя роль — это огромный опыт. Я не составляю рейтинг своих ролей. Я благодарна за каждую из них, в каждой — огромная часть меня.

Ira Bazyuk: Як ти ставишся до театру, хотіла б зіграти в ньому?

Галя Безрук: Я долгое время играла в театре, окончила театральный институт. Я, конечно же, очень люблю театр. Сейчас так складывается, что у меня нет возможности работать в нем постоянно. Мечтаю, что мне предложат какую-то работу над антрепризой, интересную роль в театре.

kyiv_85: Чи не вважаєте Ви, що численні талант-шоу, розважальні програми, сіткоми тощо відволікають глядачів від справді важливих тем і подій в країні? Чи не здається Вам, що телебачення перетворюється на суцільні розваги і так поступово втрачається критичне мислення в суспільстві... Особисто Ви, де черпаєте актуальну і важливу інформацію? Які програми на ТБ дивитеся, яких тем і програм Вам не вистачає у ЗМІ?

Галя Безрук: Я не смотрю телевизор. Всю нужную мне информацию я черпаю из онлайн-порталов. А самую важную — мне рассказывает моя мама.

Считаю, что хоть что-то должно отвлекать людей от происходящего в стране, чтобы не сойти с ума. Благодаря нашему телевидению это хоть немного возможно.

kyiv_85: Галю, якою ви бачите роль митців — акторів, музикантів, художників, письменників — у сьогоднішній ситуації в країні? Що вони можуть і мають робити? На що можуть вплинути? Вони мають бути над війною і політикою? Чи все ж таки мають якось долучатися у різні способи — підтримувати військових та переселенців, залучати людей до благодійності через концерти і вистави тощо? Яка Ваша позиція?

Галя Безрук: К сожалению, не так много времени, чтобы заниматься демагогией. Это будет мое субъективное мнение, а я навязывать его никому не хочу.

Inga: Галю, наскільки вам, молодій співачці, складно проторювати собі шлях на велику сцену в нашій країні? З якими основними труднощами ви стикаєтеся?

Галя Безрук: Конечно, это сложно. Основной момент чаще всего — финансовый. Потому что в коррумпированной стране — коррумпированный шоу-бизнес. В итоге, молодым исполнителям сложно, если у них нет серьезной финансовой поддержки.

Ксюша Мирна: Як швидко ти навчилася співати? І чи важко тобі це давалося?

Галя Безрук: Я училась петь с шести лет и занималась этим постоянно, почти всю свою жизнь. Трудности, конечно же, были. Но если чего-то очень хочешь, рано или поздно это получается.

Prokop: Вопрос по поводу "Голосу країни"... Ваши наблюдения — все ли честно на этом конкурсе, действительно ли всегда побеждает сильнейший и талантливейший? А вы бы хотели хоть на сезон стать членом жури и судить других участников?

Галя Безрук: Любое талант-шоу — это далеко не только конкурс. В таких проектах всегда есть много подводных течений. Так было, есть и будет. "Голос страны" — не исключение. Но я считаю, что в нашем сезоне победил сильнейший ― Паша Табаков. Хотела бы стать членом жури? С удовольствием!

Prokop: Сами ли вы пишете музыку и тексты для своих песен? Не думали ли создать песню "на злобу дня" — о нынешних испытаниях для Украины?

Галя Безрук: Я немного пишу стихи, но пока что не пишу себе текстов песен.

О том, чтобы написать песню на злобу дня, пока что не задумывалась. Это должно родиться само по себе. Если так произойдет, будет песня.

Prokop: Как вы считаете, чего не хватает украинским исполнителям, чтобы завоевывать мировую славу и быть "на уровне" с всемирно известными звездами?

Галя Безрук: Нашему слушателю не хватает музыкального воспитания, то есть вкус не воспитан. А артистам приходится производить продукт, который будет продаваем. В результате часто выходит, что востребована некачественная музыка.

Именно поэтому радио "Шансон" в нашей стране имеет рейтинг на 30-40% больше, чем остальные радиостанции. Это говорит о многом.

Olecia: Галино, чи доводилося вам виступати перед воїнами АТО (у шпиталях, їздити з виступом у зону АТО, або ж уже на звільнених територіях)? Якщо так — ваші враження, розповідь про те, де і як це було, як приймали? Якщо ні — чому? Як ви ставитеся до таких виступів?

Галя Безрук: Буквально последний концерт был в военном городке "Десна", в танковой части. Там были ребята, вернувшиеся из зоны АТО. Это был один из самых трогательных концертов в моей жизни, принимали просто прекрасно. У меня есть песня "Небо тебе", так вот когда я ее пела, расплакалась — наверное, впервые поняла смысл собственной песни, или вложила в нее новый смысл.

Olecia: Галино, ви самі родом із Краматорська. Чи лишилися у вас там рідні, друзі? Часто навідуєтеся на малу батьківщину? Що відчуваєте, дивлячись на те, що відбувається там, у вашому рідному краю?

Галя Безрук: В Краматорске у меня не просто родные люди, а мои родители и много родственников. Как раз неделю назад была дома. Слава Богу, сейчас в Краматорске все спокойно: цветут каштаны, тюльпаны, все зелено, много детей. Там, к счастью, так не чувствуется эта беда. А в зону военных действий я не выезжала.

kyiv_85: Галю, назвіть п'ять книг, які вплинули на Ваше життя, сформували Вашу особистість, є для вас важливими. Що читаєте зараз?

Галя Безрук: Первая книга — мне было семь лет, это была книга "Приключения дракончика Тотошки", после нее я начала читать вообще. Я поняла, что это очень интересно. Через какое-то время детские книжки стали неинтересны, а взрослые были еще непонятны, и я ничего серьезного не читала. В 12 лет подруга моей мамы со мной поспорила, смогу ли я прочитать Жорж Санд "Консуэлло" — роман XVIII века. Я это сделала, причем прочла книгу за полторы недели. И мне даже понравилось. После этого я начала много читать, запоем. Откровением для меня стала книга "Поющие в терновнике", прочла ее в 13 лет. А когда нам задали по школьной программе "Тихий Дон", прочла и еще неделю ходила под глубочайшим впечатлением и мечтала сыграть Аксинью. Жизнь — такая штука, что мечты могут сбываться. И моя роль в сериале "Пока станица спит" близка к этой героине. Ну и одна из последних книг, которая произвела большое впечатление — Джон Грэй "Мужчины с Марса, женщины с Венеры". Сейчас читаю Джона Грэя (книгу подарили на день рождения) "Правила, как найти мужчину своей мечты".

Лиля Ли: Галя, как бы Вы отнеслись к предложению сняться в откровенной сцене в кино или фотоссесии для мужского журнала? Вы бы согласились?

Галя Безрук: Кажется, я знаю, от кого этот вопрос. О наболевшем, да, Лиль?

Если речь идет о легких эротических киносценах, где закрыты все части тела, и все целомудренно — конечно, да. Все, что более, для меня пока неприемлемо.

Cyberperf: С чего начинается твое утро?

Галя Безрук: С большого стакана воды.

380996243260: У вас много лучших подруг? Если не секрет, как их зовут?

Галя Безрук: Да, у меня много лучших подруг. Самая-самая лучшая — Ира, Света, Света, Настя и многие другие.

Даша Симоненко: Без чего вы не представляете свой день?

Галя Безрук: Без большого стакана латте с сиропом.

vika231vika: Что Вы больше всего цените в людях?

Галя Безрук: Открытость, доброту и честность. С такими людьми мне всегда просто найти общий язык. Я стараюсь быть такой же.

vika231vika: Может, это странный вопрос, но какой у Вас натуральный цвет волос? А какой любимый цвет? Любимый напиток? Любимый парфюм?

Галя Безрук: Натуральный цвет волос — тот, что сейчас Вы видите. Правда, сейчас мелирование, но, в принципе, он такой темный.

Любимые цвета — черный и красный.

Любимый напиток — латте с сиропом.

Любимый парфюм — их у меня очень много, но один из самых любимых — Byredo Blanche.

Даша Симоненко: Галя — вы замечательная актриса, певица и я уверена прекрасный человек, мне очень интересно еще какие у Вас любимые цветы? Любимое блюдо? Любимые книги? И какое Ваше кредо по жизни? Спасибо за ответ, я Вас люблю!

Галя Безрук: Любимые цветы — скорее, это полевые цветы. Люблю большие букеты полевых цветов.

Любимое блюдо — пельмени со сметаной, бабушкины.

О книгах мы уже говорили. Их много.

Кредо — такое: толкнули, упала, встала, корону поправила, пошла дальше. :)

Я вас тоже люблю.

vika231vika: Галюша, как вы относитесь к своим фан-группам?

Галя Безрук: Мои фан-группы знают, что я их очень люблю. Прошу прощения, что у меня мало времени, чтобы вести активную жизнь в фан-группах и активную переписку. Но я стараюсь, когда есть возможность, поддерживать приятными комментариями и видеозаписями.

Даша Симоненко: Галечка, какие у Вас любимые фильмы? Жанры фильмов? Какой Ваш рост?

Галя Безрук: Рост — 1 метр 68 см.

Фильмов любимых огромное количество. Последнее, что очень понравилось — "Бесы" с Максимом Матвеевым.

Валентина Котова: Галина, можно получить ваш автограф?

Галя Безрук: Наверное, на моих выступлениях.

Валентина Котова: Галина, вы прекрасный человек! Удачи вам во всем!

Галя Безрук: Спасибо большое.

380996243260: Галя, а вы с Артемом Алексеевым часто общаетесь (вне съемок "Янычара")?

Галя Безрук: Да, мы очень дружим.

380996243260: Галечка, если сможете, приезжайте в Запорожье с концертом!:)

Галя Безрук: Если будет такая возможность, то с радостью и удовольствием.

380996243260: Галя, с прошедшим! Вопрос, наверное, покажется немного странным, но все же... Во сколько ты родилась (если не секрет, конечно)?

Галя Безрук: Спасибо. :))) Не секрет: родилась в 12.20, в разгар первомайской демонстрации.

Миша Юрик: Чи буде ваш концерт у Рівному? Хотів би побувати.

Галя Безрук: Пока не планируем. Но если будет — рады будем видеть.

Валентина Котова: Галина, посещаете ли вы другие страны, города?

Галя Безрук: Я очень люблю путешествовать. Может быть, я видела не так много, но кое-что я успела посмотреть. В моих группах в соцсетях вы можете найти фото из поездок.

Yana Yavtushenko: Пишут в интернете, что у вас роман с актером Игорем Скрипко. Это — правда или ложь?

Галя Безрук: У нас с Игорем Скрипко замечательнейшие отношения и огромная дружба, но романа у нас нет.

Nadezhda Kurochkina: Любите ли Вы путешествия, где побывали, что больше всего запомнилось? Есть ли любимый город в России? Огромное спасибо за Оксану в "Последнем янычаре"! Идеально сыгранная роль! Превосходная работа! Такое обаяние! Настоящая казачка! Браво! Желаю дальнейших творческих успехов!

Галя Безрук: Спасибо большое. Люблю путешествовать. Самый любимый город в России на данный момент — это даже не город, а станица Вешенская, родина Шолохова, где он писал "Тихий Дон". Мне посчастливилось там побывать, красивее места в России я пока не видела.

Елизавета Журавская: Галя, ви мені дуже подобаєтеся, така красива і з дуже гарним голосом. Скажіть, чи плануєте ви концерти Україною, і коли такий концерт буде в Івано-Франківську? Дуже хочу прийти на ваш концерт.

Галя Безрук: Спасибо огромное. Мне приятно, что следите за моим творчеством. Но пока что концерты и вокальные туры мы не планируем.

Diana Olenko: Ви — дуже класна і неймовірно красива. Я не знаю, про що вас спитати. :) Просто будьте щасливі!

Галя Безрук: Щиро дякую. :)

Dima Chernov: Ты — верующий (православный) человек? Если нет, то обязательно посети храм Московского патриархата.

Галя Безрук: Я — верующий человек.

380996243260: Скажите, вы совершали безумные поступки? Если совершали, то какие, к примеру?

Галя Безрук: Я совершала безумные поступки, но поскольку нас читают дети, я не буду рассказывать подробности. :)

380996243260: А у вас есть любимые имена? Если есть, то какие?

Галя Безрук: У меня в течение жизни были любимые имена, но они становились очень популярными и переставали мне нравиться. Мне нравились имена: Варвара, Полина, Василиса. Но сейчас я бы так не назвала дочь.

sergey23: Как отдохнули?

Галя Безрук: Спасибо большое, очень здорово: приятно отдохнуть после приятной работы.

valeria_: Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Согласны? Вы отлично поете, замечательно играете, точнее живете, в ваших ролях... Скажите, какие у вас еще есть таланты, увлечения, занятие, приносящие вам удовольствие?

Галя Безрук: Я люблю готовить, но делаю это редко — не для кого. Для себя не готовлю.

У меня есть собака, и какое-то время мне хотелось шить одежду для нее. Возможно, когда-нибудь я оформлю это в четкий план и создам коллекцию одежды для маленьких питомцев.

Babayagodka: У Вас большая семья? Вы — один ребенок в семье, возможно, есть сестры, братья? Какие с ними отношения? Как часто видитесь, общаетесь? Возможно, у Вас уже есть своя семья?

Галя Безрук: У меня небольшая семья. Я у мамы с папой одна. Но у меня есть двоюродные братья и сестры. И моя сестра Наташа, которая живет в Киеве, очень близка мне и одна из моих лучших подруг.

Своей семьи у меня пока нет, но надеюсь, что в скором времени она у меня появится.

Спасибо огромное за вопросы. Надеюсь, что ответы не разочаровали. Всегда приятно знать, что тобой интересуются и поддерживают. Спасибо большое за это. До новых встреч.

Фото Александра Синицы