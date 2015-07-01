Фотограф УНИАНа победил в народной премии "Украинский вызов"

Фотокорреспондент агентства УНИАН Владислав Мусиенко стал победителем народного голосования "Украинский вызов" в рамках выставки "World Press Photo 15".

Об этом сообщили в пресс-службе 1+1.

В то же время в ведомстве уточнили, что журналист одержал победу за фото, которое сделал 18 февраля 2014 во время Революции достоинства в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской.

Фотографию можно посмотреть здесь.

"Через пять минут силовики пойдут в наступление по Институтской и остановятся возле Майдана. Лично для меня это был самый страшный день Майдана", — прокомментировал Мусиенко свое фото.

Напомним, ранее сообщалось, что диктор 1+1 media Людмила Ардельян по инициативе Президента Петра Порошенко получила почетное звание "Заслуженный артист Украины".