Андрей Макаревич записал новую песню : послушно стали глистами бывшие братья мои

Знаменитый российский исполнитель, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич представил новую композицию "Без названия".

В своей новой песне музыкант под гитару поет об уходящей "золотой эпохе".

Макаревич, исполняя песню, сожалеет о том, что невозможно склеить то, что разбилось, и называет своих соотечественников бывшими братьями, которые стали глистами.

Напомним, недавно лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич приехал в Киев на поэтический фестиваль "Київські Лаври". Тогда музыкант представил новые песни, среди которых и композиция "Солдат", посвященная обманутому российском солдату.