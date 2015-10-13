Участница "Детского Евровидения-2015" Анна Тринчер: я представляю на конкурсе не себя, а Украину

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей Анной Тринчер, которая будет представлять Украину на "Детском Евровидении-2015" 21 ноября в столице Болгарии Софии. Анна — из Киева, ей 14 лет. Она — участница проекта "Голос. Дети", финалист отборочного тура "Детского Евровидения", различных фестивалей и конкурсов. Анна выступала от Украины на Турецкой Олимпиаде в нынешнем году (3-е место), а также заняла 2-е место в проекте "Мой шанс". Общаясь с читателями, Аня рассказала, как идет подготовка к "Детскому Евровидению", в соавторстве с кем создавалась песня, с которой она будет выступать на конкурсе, без каких талисманов не выходит на сцену, как успевает совмещать занятия вокалом и учебу в школе, а также поделилась впечатлениями от участия в проекте "Голос. Дети" и в конкурсе "Новая волна".

Представляем стенограмму чата с Анной Тринчер.

Lidiia: С кем из украинских исполнителей ты бы хотела спеть в дуэте и почему?

Анна Тринчер: Я бы хотела спеть с Натальей Могилевской. Потому что мне интересна практика исполнения и работы со звездами украинской эстрады. На проекте "Голос. Дети" я была в команде Натальи Могилевской и мне очень понравилось с ней работать, поэтому хотелось бы еще и спеть.

Yaroslavna: Ти би хотіла жити десь за кордоном, чи лише в Україні?

Анна Тринчер: Я бывала во многих странах, но, находясь там, я всегда скучала по Родине. Поэтому мне бы хотелось остаться в Украине, работать здесь и учиться. Но выступать хотелось бы и за границей.

Yaroslavna: Ти вважаєш себе патріотичною людиною?

Анна Тринчер: Я думаю, да.

Yaroslavna: Аню, розкажи, будь ласка, про свій виступ на "Новой волне" цього року? Як тебе там сприймали? Наскільки комфортно тобі самій було?

Анна Тринчер: В Крыму прошло мое детство, я приехала туда, как домой. Во время концерта ко мне подходили многие крымчане, фотографировались со мной, обнимали, морально поддерживали. Во время выступления развернули флаг Украины — мне было очень приятно, я чувствовала их поддержку, мне не было одиноко. Отношение к нам было очень дружественным.

Dinka: Аню, пам'ятаєш свій найперший виступ? Як це було? В скільки рочків ти заспівала? А ще… куди думаєш вступати навчатися: тільки вдосконалювати спів, або ж плануєш мати ще якусь більш прикладну професію?

Анна Тринчер: Мое первое выступление было на конкурсе "Киев Арт Тайм". Мне тогда было безумно страшно, потому что это была первая практика выступления перед строгим профессиональным жюри. Начала я петь в девять лет. Я хочу в будущем стать певицей, но также, помимо этой профессии, я хочу иметь свой бизнес.

Liza_N.: Аня, расскажи о той песне, с которой ты будешь выступать на "Евровидении". Почему выбрала именно ее? Как идет подготовка к выступлению? Что дается сложнее всего?

Анна Тринчер: Мне много раз задавали вопрос, почему я выбрала именно эту песню — "Почни з себе". Я написала эту песню в соавторстве с Вадимом Лисицей и певицей Алешей. Самое главное правило конкурса "Евровидение" — песня собственного авторства, так что выбрать я ее никак не могла. Подготовка идет интенсивно, меняется концепция номера. А что именно — я пока оставлю в секрете. Сложнее всего дается осознание того, что я буду представлять Украину — такую большую страну — на масштабном конкурсе, где представлено множество стран.

Liza_N.: Ты уже участвовала во множестве конкурсов, в том числе международных… А что дальше, после "Евровидения"? Где бы хотела себя проявить? Каких наград и высот достичь?

Анна Тринчер: Я бы хотела записать первый альбом и сделать первый сольный концерт. Также хотелось бы попробовать свои силы в зарубежных конкурсах и, конечно же, поучаствовать во взрослом "Евровидении".

Alia: Ань, как тебе удается успевать и работать над вокалом, и участвовать в массе проектов, и готовиться к конкурсам, и еще и в школе учиться? Все успевается? Как относятся учителя к твоей второй части жизни? Делают скидку, если не успеваешь, к примеру, с домашними заданиями, учитывая твои творческие достижения?

Анна Тринчер: У меня есть цели, и я к ним иду, соответственно, все остальные свои дела я подстраиваю под это. Но, конечно же, школа у меня в приоритетах, потому что на данный момент без образования двигаться дальше невозможно. Не все учителя понимают мою "вторую жизнь". Некоторые думают: как можно отдавать предпочтение вокалу, а не предмету. Но многие учителя относятся с пониманием. Но если я не выполнила какое-то задание или не подготовилась к контрольной, это уже мои проблемы, и я получаю соответствующую оценку.

Хочу поблагодарить своего педагога по вокалу Ксению Сергеевну Осыку, школу "Talant School", а также Наталью Валевскую и ее профессиональную команду из "Муза Продакшн", которые также мне помогают. Рекомендую всем обращаться в эти школы.

Alia: Скажи, как справляешься с мандражом перед выходом на сцену? Что тебе помогает собраться? Есть какие-то талисманы, без которых на выходишь на сцену?

Анна Тринчер: Есть определенные "талисманы" (думаю, у каждого исполнителя они есть). Например, перед выступлением всегда пью воду и думаю только о хорошем, потому что вода впитывает в себя эту энергетику и передает ее. Также мой талисман — это мой крестик. Мама постоянно говорит: "Как можно столько выступать и постоянно, каждый раз, волноваться?" Но, честно говоря, справиться с волнением очень сложно.

Іра Савчук: Анюточка, я тебе дуже-дуже-дуже люблю. Знай, ти для мене най-най-найкраща. Я вірю в тебе. Не уявляю життя без тебе. Ти в моєму серці назавжди. Обожнюю твій голос, твій спів, твої пісні, твою посмішку і все, що пов'язане з тобою, обожнюю. Ти для мене янголя, яке дарує мені море радості, позитиву, щастя, усмішки. Удачі і перемоги тобі! Вірю, що ти виграєш. 1) Де найчастіше ти гуляєш у Києві? 2) Розкажи щось про свою маму? 3) Ти помагаєш мамі в приготування їжі? 4) Розкажи цікаву історію про маму? 5) Як ти проводиш час із мамою? 6) Чи є у тебе секрети від мами? 7) Як ти проводиш свій вільний час? 8) Яка улюблена пісня твоєї мами? 9) Чи часто ти сваришся з мамою? 10) Що ти подарувала мамі на День народження? 11) Чи подобаються тобі мої арти? Дякую тобі за все.

Анна Тринчер: Спасибо большое, солнышко, мне очень приятно.

1) Я очень люблю гулять в торгово-развлекательных центрах, а также люблю гулять с друзьями в малолюдных местах, особенно — залезать на заброшенные вышки и наслаждаться прекрасным видом.

2) На этот вопрос я могу отвечать вечно. Самое крутое, что в ней есть, это то, что она постоянно ругается с навигатором, причем это делает совершенно серьезно и ждет ответа. :))) Про нее можно писать книги.

3) Иногда, когда я ругаюсь с мамой, и в тех случаях, когда я чувствую свою вину, я пытаюсь сделать ей что-то вкусненькое. Но получается что-то не очень вкусненькое.

4) Интересные истории у нас повторяются каждый раз. Когда я маме что-то рассказываю, она внимательно слушает, соглашается. А потом через некоторое время подхожу и спрашиваю что-то по этому поводу, она делает такие глаза будто слышит об этом впервые. И так каждый раз.

5) Целыми днями мы бегаем от одного занятия к другому. Конечно, когда есть свободный день, мы идем в кино и ищем приключения на свою голову.

6) На этот вопрос возможности ответить у меня нет, потому что мама сейчас сидит напротив меня. :)

7) В свободное время я восполняю свою энергию (потому что на каждом выступлении я отдаю частичку себя): люблю смотреть фильмы (в основном ужастики или комедии), слушать вдохновляющую музыку (обожаю группу Mumford and sons), забираться на высотки и смотреть на город с высоты.

8) Она очень любит песни из репертуара Ани Лорак и целыми днями на повторе слушает одну и ту же песню, очень громко — что я просто безумно "обожаю".

9) Да, особенно сейчас, во время подготовки, у нас возникают разногласия.

10) Я подарила цветочки (знаю, что многие это считают банальным) и косметику.

11) Мне твои арты очень нравятся — они необычные, сделаны с любовью.

Спасибо за вопросы!

Ann Bridge: Чи мріяла ти про те, що маєш зараз? Та мрієш про щось більш грандіозне?

Анна Тринчер: Конечно, мечтала и шла к этому долго, набираясь опыта.

Іра Савчук: 1) Як часто ти хворієш? 2) Що можеш сказати про своїх "трінчернят"? 3) Твоя улюблена фраза? 4) Твоя улюблена страва? 5) Твоє улюблене число? 6) З ким із "Голосу" ти підтримуєш зв'язок? 7) В які настільні ігри ти грала? 8) Як часто ти відповідаєш у ВК? 9) Який колір ти не любиш? 10) Твій улюблений напій?

Анна Тринчер: 1) К сожалению, болею — хотелось бы реже. Любая болезнь, даже если длится недолго, выбивает из колеи. И потом приходится все быстро наверстывать, а времени мало.

2) Я обожаю своих слушателей. И рада, что в сложных моментах они всегда со мной.

3) "Бывает..."

4) Очень люблю суши и домашнюю еду. Особенно ту, которую готовят бабушка и мама.

5) Три.

6) Недавно виделась с Ульяной Ольгиной. Также часто общаюсь с Мишей Царем. Поддерживаю отношения с Русланом Аслановым.

7) Не играю в настольные игры.

8) Слишком часто.

9) Все цвета по-своему красивы.

10) Вода.

Dasha Zinchenko: Расскажи о самом смешном моменте из твоей жизни?

Анна Тринчер: Однажды мы поехали с подругой на конкурс "Евровидение" в детский лагерь. Заканчивался второй конкурсный день, мы собирались ложиться спать. В 12 ночи к нам кто-то постучал — мы испугались, стали высматривать из окна, кто же это может быть. Видим — Чебурашка, Крокодил Гена, Петух, Медведь и Курица с огнетушителем. Я не шучу! На свой страх и риск мы решили открыть дверь. Каково же было наше удивление, когда мы увидели наших вожатых, переодетых в сказочных героев...

Evgen Chizhovsky: Аню, мені подобається твоя пісня, вона наповнена дуже гарним и правильним змістом! Я дуже радий, що саме ти представлятимеш цього року Україну на "Дитячому Євробаченні"! В мене два питання. 1 Скажи, чи вдалося вже вам із командою знайти кошти на поїздку в Софію і створення номеру для виступу? (Якщо поки ще ні, то бажаю все ж зібрати потрібну суму.) 2. Мені імпонує співачка Злата Огневич, її спів, творчість, скажи, чи є якась її пісня, яка тобі подобається? Дякую! Бажаю тобі гідно представити нашу державу на "Євробаченні" і перемогти, та навіть якщо ти не виграєш, в тому, що ти гідно виступиш, я навіть не сумніваюсь, і, знай, для нас ти завжди будеш найкращою! Хай щастить! І нехай береже тебе Господь! Слава Україні і всім гарним, світлим душею людям, серед яких і ти!!!

Анна Тринчер: 1. К сожалению, мы до сих пор не нашли спонсора, хотя обращались в разные фонды, в том числе провластные организации. Но некоторые даже не присылают ответа. Очень обидно, потому что я представляю не себя на конкурсе, а Украину.

2. Мне нравятся все песни Златы Огневич, люблю ее творчество. Особенно нравится песня "Pray for Ukraine".

Спасибо!

Dasha Zinchenko: Анечка! ЯДашаЗинченко. Ты меня помнишь? Почему ты из всех наставников на "Голос. Дети" выбрала именно Наталью? Люблю тебя, братюня! Давай дружить?

Анна Тринчер: Мне нравится и Тина Кароль, ее творчество, но выбрать нужно было кого-то одного. Сложно сказать, почему я выбрала Наталью Могилевскую. Наверно, я просто поверила в то, что она мне сказала: "Я научу тебя, как справиться с волнением!" (А это была для меня актуальная тема.)

Люда Тимченко: Аня, у меня к тебе вопросы о "Голос. Дети". 1. Какая твоя любимая песня из репертуара твоей "творческой мамы" — Натальи Могилевской? 2. Общалась ли ты на проекте с Марком Коваленко? Нравится ли он тебе, как человек? 3. Что ты думаешь о такой особе, как Карина Казарян? Осуждаешь ли ты её поступки? 4. Ты бы пела скетч (разновидность джаза), как Катя Кравченко из команды Тины Кароль?

Анна Тринчер: 1. "На грани".

2. Нет, я не общалась с Марком, не было возможности.

3. Меня привлекает в ней то, что она никогда не будет менять свое мнение, она такая, какою она хочет быть, интересная личность.

4. Я бы не пела скетч, потому что, во-первых, это не мой стиль, а, во-вторых, этому нужно учиться долгие годы.

Іра Савчук: Анютка! Удачі і перемоги тобі в Софії! Я вірю, що ти виграєш! Ти най-най-найкраща юна співачка! 1) Чи будеш ти йти на "Голос. Діти"? 2) Як пройшла фан-зустріч? Що найбільше сподобалося на фан-зустрічі? 3) Чи буде фан-зустріч чи концерт в Івано-Франківській області? 4) Яку тваринку хотіла б мати? 5) Хотіла б взяти участь у "Х-факторі"? 6) Твій улюблений фрукт? 7) Чи багато тобі пишуть листи і дарять слухачі подарунки? 8) Який подарунок слухачів тобі найбільше сподобався? 9) Ти б вступилася за хвору дитину, яку б ображали, над якою б знущалися на вулиці, якби побачила? 10) Як школа в тебе? 11) Плануєш іти на якесь шоу? 12) Яка твоя улюблена українська пісня? 13) Що тебе може збісити? 14) Яку пісню ти б заспівала своїй мамі на день народження? 15) Який подарунок з дня народження тобі найбільше сподобався? 16) Ти була чемна в дитинстві чи хату перевертала? 17) Яка пісня Скрябіна тобі найбільше подобається? 18) Зробила б кавер на якусь пісню Скрябіна? 19) Який твій улюблений український співак чи співачка? 20) Яка пісня нагадує тобі дитинство?

Анна Тринчер: 1) Насколько мне известно, этого проекта уже не будет.

2) Интересно было встретиться лично с теми людьми, с которыми мы знакомы в соцсетях. Было приятен их интерес к "Евровидению".

3) Скорее всего, будет большая фан-встреча в Киеве.

4) Мне бы безумно хотелось иметь собачку, той-терьера или хаски. Но моя очень добрая мама мне не разрешает, из-за этого я очень страдаю.

5) Да, это еще одна моя мечта.

6) Арбуз.

7) Поскольку я только недавно сказала адрес своей почты, мне прислали четыре посылки и одну вручили лично.

8) Мне очень понравилось платьице и мой любимый шоколад "Milka", а также огроменный мишутка.

9) Конечно же, заступилась бы.

10) Не поняла вопрос.

11) Пока что мне бы справиться с "Евровидением"...

12) Интерпретация Т. Решетняк "Там, де гори".

13) Когда мама забирает мой телефон. И очень бесит, когда человек говорит неправду.

14) Лара Фабиан "Мама".

15) Макбук.

16) Я была любознательная, но послушная, как говорит мама.

17) "Мам".

18) Может быть...

19) Группа "The HardKiss".

20) Татьяна Буланова "Ясный мой свет".

Sanya Real: ДорогаяАня! Я обеими руками только за тебя, только за твою победу! А вот и мой вопрос. Как оно, отстаивать честь Украины на "Детском Евровидении"?

Анна Тринчер: Это я вам скажу после 21 ноября.

Oleh Hlushko: Аня, скажите, пожалуйста, будет ли новая версия вашей конкурсной песни, или же то, что мы слышали на отборе, окончательный вариант?

Анна Тринчер: Это — секрет.

Полина Заболотская: Аня, удачи в Софии! Мы уверены, ты всех поразишь! Мой вопрос: с каким героем фильма, книги или мультфильма ты себя ассоциируешь?

Анна Тринчер: С Гарфилдом. Такой же ленивый, как я. :)

Shlei Ira: Анюта, я Ира, мне 12 лет, учусь в музыкальной школе с четырех лет, с восьми лет играю на бандуре, с шести — участвую в разных вокальных конкурсах, концертах. Очень мечтаю попасть на телеведение, на большую сцену. В десять лет подала заявку на участие в "Голос. Дети", но, к сожилению, не прошла на слепое прослушивание, кастинг завалила. Теперь мне как-то страшно подавать заявки на телевизионные конкурсы. Прошу, Анютка, подскажи, посоветуй, как мне дальше быть? Для меня это очень важно! Заранее спасибо!

Анна Тринчер: Никогда не сдавайся, если ты чего-то очень хочешь. Верь в свои силы. Что бы ни стало, добивайся своей цели. Совершенствуй себя, не останавливайся на достигнутом. Любая неудача — это новый шаг к победе.

Надежда Майная

Фото Александр Синицы