Лидия Таран и Дима Комаров рассказали, за что любят Гоголя и Индию

19 ноября 2015, 12:29

Телеведущие "плюсов"советуют хорошие книги.

Ведущие канала "1+1" Лидия Таран, Дима Комаров и Людмила Барбир рассказали о своих литературных пристрастиях.

Они признаются, что несмотря на свою занятость, все же не могут отказаться от хорошей книги, ведь они вдохновляют, дают возможность развиваться, думать и делать выводы.

Предлагаем интересную подборку книг, которые звезды 1+1 рекомендуют прочитать:

Лидия Таран

Николай Гоголь: "Нос", "Шинель" (с которой, как известно, мы все вышли), "Вечера на хуторе ...", "Тарас Бульба", "Мертвые души". У меня в детстве был шеститомник Гоголя. В синих переплетах. С желтыми страницами. До сих пор помню их запах. Гоголя нужно читать всего. Гоголь - наше все! Павло Загребельный: "Жара", "Чудо", "Евпраксия" ... Что осилите. Загребельный - сильнейший украинский исторический романист, я так думаю. Это чрезвычайный талант - выплетать из истории красивый сюжет, выстраивать его так, что нельзя оторваться. И самое главное - Загребельного надо читать всем, кто хочет обогатить свой лексикон. Такого богатого украинского языка уже и не встретишь. Когда чувствую, что те 300 слов, которыми мы пользуемся для написания новостных текстов, начинают зажимать в тиски, разворачиваю, например, "Жару", на любой странице. И даже не отслеживаю сюжета. Просто купаюсь в чистом и богатейшем лексическом потоке. Александр Довженко. Теперь лето, и просто надо читать "Зачарованная Десна"! Это киноповесть. Сеанс чтения можно провести прямо на берегу самой Десны - река совсем близко от Киева. Хотя она здесь, может, и не так очарована, как эта Десна с детства Довженко, и не водится уже у нее львов, но все равно можно достичь своеобразного стереоэффекта.

Людмила Барбир

Лао-Цзы "Дао дэ цзын" - один из самых известных классических философских произведений Китая. В переводе с китайского "Книга пути и достоинства". Книга раскрывает сущность "дао" (пути) всего сущего на земле. Этот трактат является духовной азбукой для тех, кто ищет свой путь в этом мире и ставит перед собой вопрос смысла своего существования. Пол Янг "Хижина". Книга полностью разбивает представление о природе вещей. В своей книге Пол Янг излагает свое видение Бога и историю своего внутреннего исцеления, очищение через катарсис. Дитер Лауенштайн "Элевсинские мистерии" - таинственные обряды. Книга немецкого ученого Дитера Лауенштайна посвящена крупнейшему мистериальному центру Древней Греции - Элевсин. Опираясь на античные источники и материалы новейших археологических исследований, автор пытается воссоздать ход этого религиозного празднества и понять опыт и переживания в городах, которые дали обет молчания под угрозой смерти.

 

Дмитрий Комаров

Грегори Дэвида Робертса. Пожалуй, его книга моя любимая за последние 5-7 лет - "Шантарам". Я очень люблю Индию, и в частности мегаполис Мумбаи (Бомбей). Почти все события в книге австралийского писателя разворачиваются там. Робертсу удалось передать Бомбей до мелочей реалистично. Он ничего не украсил - описание каждой улицы, дома, двора или кафе отточены до каждой детали. Я читал эту книгу в Папуа, но казалось, что нахожусь в Индии. Чтение превращается в виртуальное путешествие, сильный роман. Рекомендую всем. Слава Курилов, "Один в Океане". Автор наравне с большинством жителей СССР был практически невыездным. Но, как океанограф и влюбленный в море, Курилов решил, что не готов мириться с запретами системы. Он мечтал о свободе и путешествиях, хотел увидеть мир, и за это, без преувеличения, был готов умереть. Этот человек сделал то, во что сложно поверить - тайно спрыгнул с круизного лайнера "Советский союз" в ста километрах от Филиппин, имея на вооружении только маску, трубку, ласты и невероятную волю к победе. В воде он провел трое суток. И достиг своего. Его история подтверждает, что не существует невозможного. Важно поставить себе цель и двигаться в ее сторону, даже если вероятность успеха кажется мизерной. И ни в коем случае не сдаваться. Артуро Перес-Реверте "Территория Комманчей". Сейчас, когда в нашей стране идет война, эта книга воспринимается особенно.

Десятки наших коллег, журналисты ТСН, ежедневно рискуют жизнью. Военный корреспондент - это отдельная каста, избранные, лучшие журналисты. В книге испанского писателя как раз описана работа журналиста на войне в Югославии. Книга о том, что репортер хотя и не является участником боевых действий, но находится в такой же опасности, как и солдат на передовой.

Напомним, ведущие "1+1" рассказали, как изучают английский язык.

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книги Лидия Таран Людмила Барбир Дима Комаров
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