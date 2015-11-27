Начался чат лидером группы O.Torvald Женей Галичем

На сайте "Главред" начался чат с лидером группы O.Torvald Женей Галичем. Музыкант расскажет о последнем социальном клипе на песню "Крик", а также о двух предстоящих концертах For Girls (11 декабря, когда прозвучат романтичные песни о любви, и когда парни обещают особенно красиво выглядеть) и For Boys (12 декабря, когда, по словам Жени Галича, "будет представлена "тяжелая" программа, рубилово, трэш и угар — будут звучать боевики").

В 2015 группа O.Torvald стала самой популярной фестивальной командой страны: этим летом музыканты сыграли более 20 фестивальных сетов в Украине и Европе. В прошлом году O.Torvald презентовали альбом "Ти Є", продюсером которого стал Андрей Хлывнюк. По мнению музыкальных обозревателей, альбом стал лучшим в истории группы.

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