Макаревич обвинил представителей Кремля в срыве его концерта

Концерт музыканта Андрея Макаревича в Екатеринбурге отменен.

Мероприятие должно было состояться 26 февраля. Причины, по которой мероприятие было отменено, представителям площадки "Телеклуб", на которой должно было состояться выступление, неизвестны, сообщает ТАСС.

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич обвинил полпреда президента РФ Игоря Холманских в срыве своего концерта в Екатеринбурге.

"Г-н Холманских, полпред президента в Екатеринбурге, в третий раз пытается сорвать концерт "Машины", давая указание в устной форме. Потом опять будут врать, что никто не покупает билеты. Просто хочу, чтобы об этом знали", — написал он на своей странице в Facebook.

Макаревич неоднократно критически высказывался о политике президента РФ Владимира Путина. В одном из интервью он заявил, что никогда не увидит Россию такой, как ему хотелось бы — преуспевающей, гостеприимной, развитой, потому что не доживет до этого момента.

Напомним, известный российский музыкант Андрей Макаревич считает клоунадой запрет турецких товаров в России.