Врачи сообщили о тяжелом состоянии Джигарханяна

80-летний народный артист СССР, Армении и РФ Армен Джигарханян остается в реанимации в тяжелом состоянии

Об этом со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского сообщает Интерфакс.

"Состояние тяжелое. В реанимации", — сказал сотрудник справочной службы.

Как сообщалось, в минувшую субботу Джигарханян попал в реанимацию с подозрением на инфаркт, однако этот диагноз в тот день подтвержден не был.

Армен Джигарханян — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родился в 1935 году в Ереване.

Считается, что он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актёр (более 250 ролей в кино- и телефильмах).