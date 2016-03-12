В Ялте музей Леси Украинки может прекратить свое существование

В оккупированном Россией Крыму может прекратить свое существование Ялтинский музей Леси Украинки.

Об этом рассказала основатель музея, профессор Острожской академии Светлана Кочер в комментарии Крым.Реалии.

По ее словам, музей может изменить концепцию, формат работы и прекратить свое существование.

"Судьба музея Леси Украинки в Ялте — под большим вопросом. Меня волнует, в каком состоянии будет работать этот музей и останется ли он там, может, оставят там комнату или что-то такое, но самого музея может не стать...Я допускаю, что музей восстановят, но он будет с другой концепцией, например, музей российской культуры с вкраплением, как называют, народов России. Музей Леси Украинки, каким он был, хотя бы на уровне отделения, думаю, что не откроют", — сказала Кочерга.

Она назвала преувеличением информацию о якобы обвалившейся крыше музея, однако, подтвердила, что проблемы существуют.

По ее информации, с начала февраля музей был закрыт на ремонт, официально — до конца 2017 года.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под ответственность крымский музей-заповедник Херсонес-Таврический.

Однако в организации ЮНЕСКО не признают, что крымский музей-заповедник Херсонес Таврический находится под ответственностью России.

Как известно, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый референдум о независимости АР Крым.