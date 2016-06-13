В Нидерландах состоится первое заседание суда по "скифскому золоту" — Минкультуры

Первое заседание суда в Нидерландах о дальнейшей судьбе артефактов выставки "Крым: Золото и секреты Черного моря", которые были вывезены из крымских музеев для показа в Нидерландском археологическом музее имени Алларда Пирсона в Амстердаме еще до оккупации Крыма, состоится 5 октября.

Об этом в понедельник на брифинге в Киеве сообщил начальник управления музейного дела и культурных ценностей Министерства культуры Украины Василий Рожко, сообщает Центр журналистских расследований.

"Первое заседание суда уже объявлено на 5 октября. До этого был обмен документами. Сейчас мы надеемся, что суд уже будет принимать решение", — сказал Рожко.

Он отметил, что согласно с украинским законодательством "скифское золото" имеет статус незаконно вывезенного с территории Украины.

"После того, как музей Алларда Пирсона не продлил контракт, эти ценности считаются незаконно вывезенными с территории Украины", — пояснил Рожко.

В начале февраля 2014 года более тысячи артефактов из коллекции скифского золота были вывезены из Украины для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Коллекцию составляют экспонаты пяти музеев, в частности, четырех крымских. В момент вывоза артефактов Крым еще не был аннексирован Россией.

Выставка была закрыта в конце августа 2014 года, но голландский музей не возвращает коллекцию до окончания судебного спора между Украиной и Крымом. Украинское министерство культуры настаивает, что экспонаты коллекции являются собственностью Украины.

Напомним, Минкульт хочет создать агентство для запрета пророссийских артистов.