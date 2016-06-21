Победительница "Голосу країни-6" Виталина Мусиенко спела дуэтом со Святославом Вакарчуком

18 июня во время грандиозного концерта группы "Океан Ельзи" на НСК "Олимпийский" сбылась мечта 19-летней победительницы шестого сезона главного вокального проекта страны "Голос країни" Виталины Мусиенко.

Она исполнила знаковую песню "Небо над Дніпром" в дуэте со своим тренером Святославом Вакарчуком в сопровождении мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого на стадионе перед 85-тысячной аудиторией.

Эту песню тренер и его подопечная пели в суперфинале проекта "Голос країни".

Поклонники отметили, что сильный голос Виталины и ее мощная, мистическая энергетика в сочетании с неповторимой харизмой Святослава Вакарчука со сцены стадиона произвели незабываемое впечатление на многотысячную аудиторию. Многие слушатели знали текст песни наизусть и подпевали известным голосам.

Ранее Виталина призналась, что спеть на стадионе вместе с лидером группы "Океан Ельзи" было ее заветной мечтой. Перед выступлением девушка очень переживала, но выйдя на сцену, сразу успокоилась.

"Когда я стояла за кулисами, очень нервничала. Но как только вышла на сцену и увидела целый океан людей, которые синхронно поднимали руки, то все волнение сразу прошло. И я просто наслаждалась этим моментом, выступлением с такими профессиональными музыкантами, со Святославом. Я горжусь, что мне выпала такая честь", — говорит победительница "Голосу країни-6" Виталина Мусиенко, которая получила возможность записать песню и снять клип от телеканала "1+1", а также стала обладательницей квартиры в столичном жилом комплексе от спонсора проекта - компании "НоваБудова".

Напомним, участники "Голосу країни-6" снялись для глянца.