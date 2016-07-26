Топ-7 книг от украинских знаменитостей

Украинские звезды в яркие солнечные дни надают предпочтение серьезной литературе, насыщаются профессиональными знаниями, жаждут думать и переосмыслять.

Об этом пишет Сегодня.

Ольга Цибульская, певица и телеведущая

Уильям Пол Янг, "Хижина" – это теология, философия и психология в одной пачке. Если хочется волос дыбом, мурашек по телу, и нет опасений посмотреть себе самому в душу — читай ее! Начинается жутко, но в конце тебе станет хорошо. Почему? "Хижина" — это супер очки с линзами. "Хижина" — это мастер-класс видеть у слона не только хобот. После нее сложно найти чтиво, которое вызовет такие же эмоции, мысли и амбиции.

Мария Бурмака, певица

Этим летом я закончила книгу Айн Ренд "Атлант расправил плечи". Прочитала, наконец, подаренную Фоззи книгу "Сопровождающие лица". Сейчас читаю Юрия Андруховича "Лексикон інтимних міст". Могу сказать, что я в искреннем восторге. Я очень люблю стихи Андруховича, некоторые из них знаю на память. Обожаю его эссеистику, могу цитировать ее целыми отрывками.

"Лексикон" взяла с собой в дорогу. Ехала во Львов и обратно на поезде "Интерсити", и у меня было вдоволь времени для чтения. Все новеллы о каждом из городов, о которых пишет автор, перечитала по два раза. Мне очень интересно субъективное описание разных городов Украины и Европы, в большинстве из которых я была. Некоторые впечатления автора созвучны с моими. Скажу так: это очень вкусная проза, рекомендую.

Олег Пинчук, скульптор

Я люблю книги, которые заставляют думать, переосмыслять, и остаются в твоем сознании на всю жизнь. Это "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи, "Алхимик" Пауло Коэльо, "Игра в бисер" Германа Гессе и много других.

Много читаю также профессиональной литературы по искусству, живописи, скульптуре, биографии великих творцов. И, конечно, на моей книжной полке есть практические бизнес-пособия, сейчас без понимания тенденций рынка нельзя. Одно из таких — новинка этого лета "Медийная личность" Юрия Борисова. Удобную своим небольшим форматом и легким языком книгу я прочитал за вечер, и теперь знаю, как правильно давать журналистам интервью! Журналисты, я готов!

Алексей Залевский, режиссер и дизайнер

Бесспорно, книга этого лета — графический роман "Даогопак", трехтомный рисованный блокбастер о приключениях казаков-характерников с рыцарского ордена магов и мастеров боевых искусств Запорожской Сечи. Автор книги – мой друг Алексей Чебыкин — рисовал и писал ее около 4-х лет. Перед ним стояла колоссальная задача: продемонстрировать миру легендарные мифы украинской истории.

Я был впечатлен фантастической историей с так тонко переданным украинским колоритом. У меня даже появился любимый персонаж — летающий кабан Окист.

Сергей Поярков, художник

Я рос в университетском дворе, поэтому был не просто читающий молодой человек, а запойно-читающий. До своего совершеннолетия я прочитал около трех тысяч книг. Это потом уже я начал понимать, что половину из них можно было не читать.

Сейчас уже, конечно, я чтению уделяю намного меньше времени, но этим летом, наконец, прочитал книгу "Блокада мозга" Виктора Шендеровича. Я давно собирался ее прочесть, люблю Шендеровича. И собираюсь читать подаренную мне книгу Хантера Томпсона "Страх и отвращение предвыборной гонки ‘72", которую тоже долго откладывал.

Вообще очень люблю современников — Виктора Суворова, Сергея Минаева, Виктора Пелевина — я преклоняюсь перед людьми, которые могут преподнести лежащие на поверхности очевидные вещи, которые не замечает никто.

Напомним, в Великобритании планируют опубликовать повесть Саддама Хусейна.