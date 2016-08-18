Пропаганда агрессии Кремля. В Литве объяснили, за что Газманов попал в "черный список"

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что российского певца Олега Газманова внесли в список нежелательных лиц из-за поддержки им политики Кремля и пропаганды, поддерживающей агрессию России в соседних странах.

Об этом министр заявил в интервью агентству BNS, сообщает Delfi.lt.

"В общих чертах могу сказать, что это из-за агрессивной пропаганды, связанной с агрессивными действиями России в соседних странах", — сказал Линкявичюс.

Напомним, таможенники не пустили Газманова в Литву, о чем он пожаловался в соцсети. По словам исполнителя, его не выпустили из аэропорта в Вильнюсе, несмотря на наличие действующей шенгенской визы.

Также напомним, в декабре 2013-го МИД Литвы был возмущен, что Газманов исполнил в Вильнюсе песню, прославляющую Советский Союз, чем разжигал неприязнь и демонстрировал неуважение к истории Литвы.

"Нарушения международного права, оккупация государств и сломанные судьбы людей не могут оправдываться никакими интернациональными лозунгами", — утверждал тогда МИД Литвы.

Газманов в конце концерта в Вильнюсской арене Siemens исполнил песню "Сделан в СССР", в которой звучали слова "Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна. Сахалин и Камчатка, Уральские горы — это моя страна.

Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже ... Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР!"

12 декабря на мероприятиях по случаю 20-летия Конституции Российской Федерации в Большом зале Кремля прозвучала прославляющая Советский Союз песня, в которой российский исполнитель Прибалтику назвал своей страной, что вызвало негодование посла ЕС в Москве В.Ушацкаса, литовских политиков и политологов.

Вскоре после концерта в литовском парламенте обсуждалась возможность навсегда закрыть Газманову въезд в страну, но тогда эти жесткие меры не были приняты.

Фото: Instagram Олега Газманова