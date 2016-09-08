Лидер "Инь-Ян" Артем Иванов: политическая позиция артиста, делающего хорошую музыку, безразлична

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей Машей Фокиной и лидером группы "Инь-Ян" Артемом Ивановым (Isaac), которые уже на днях презентуют свою совместную работу — песню "Ашанти" и клип на нее. Общаясь с читателями, они рассказали, как появилось их совместное детище — песня "Ашанти", с чего началось их сотрудничество, а еще ранее — знакомство, правы ли те, кто приписывает им роман, поддерживают ли они отношения со своими бывшими продюсерами (Маша — с Дмитрием Климашенко, Артем — с Константином Меладзе), с чем было связано их недавнее творческое затишье, как Артему работается во времена, когда артистов поделили на "своих" и "чужих", а также как Машин дедушка — первый премьер-министр Украины Витольд Павлович — относится к ее откровенным образам и фотосессиям.

Представляем стенограмму чата с Машей Фокиной и Артемом Ивановым.

Simka: Артем, Марія! Чи завжди ви задоволені тим, що співаєте саме попсу? Чи хочеться інколи чогось інакшого, стилю, напрямку, експерименту? Чим у музиці (а не в шоу-бізі!) ви б хотіли себе увіковічнити?

Маша Фокин: Наш народ больше принимает попсу. Альтернативную музыку можно записывать, но больше для себя. Или — когда как исполнитель находишься уже на определенном уровне, тогда возможны эксперименты.

Артем Иванов: Не вважаю, що поп-музика має негативне значення. Популярна музика може бути в різних стилях: рок, реп, лаундж тощо. Тож у межах такої музики я можу експериментувати. Я роблю музику, яку слухають люди, на яку приходять на концерти та яку крутять радіостанції. Як кожен автор, я хотів би написати чи заспівати ту пісню, яка буде "намбер ван", хітяру. Хотілося б, щоб вона була не одна, але спочатку написати її, щоб із нею мене асоціювали.

Alia: Каких высот вы стремитесь добиться в творческом плане? Что для вас станет той точкой, событием, когда вы сможете сказать себе, что реально добились многого в творчестве и достаточно полно реализовались как артист?

Артем Иванов: Для любого артиста единственный возможный ответ на этот вопрос: цель — полный спорткомплекс в какой-то конкретно заданной стране. Когда такое количество людей покупает билеты, чтобы послушать твою музыку, — это признак полной творческой реализации.

Маша Фокина: Для артиста никогда "нет стопа", он всегда стремится к большему, даже когда достигает таких высот, как полный стадион. Артист в такой момент не останавливается, а просто переходит на другие масштабы — завоевание других стран.

Nazar: Маша — очень красивая девушка, я наблюдаю за ней давно и восхищаюсь. Артем, интересно было бы узнать, а как вам Маша, какие эмоции вызывает? Могли бы ее охарактеризовать тремя словами?

Артем Иванов: С Машей мы знаем друг друга давно. Когда мы познакомились, Маша была в отношениях, потому у нас сразу сложились рабоче-приятельские отношения. У меня Маша вызывает эмоции как артист, что важнее. Охарактеризовать тремя словами Машу сложно — можно вместиться в два. :) Это — удивительно тонкое чувство юмора (это как одно слово) и склонность к рефлексиям и сомнениям.

Valentyna: Чи бачили ви виступ українки Галини Безрук на "Новой волне", яка змусила журі аплодувати стоячи та виставити одностайно їй найвищий бал? Як думаєте, з чим пов'язаний аж такий теплий прийом та щедрість у балах? Адже серед журі — люди, до яких дуже неоднозначне ставлення в Україні, і які не надто добрі речі кажуть про Україну?

Артем Иванов: Я, на жаль, не бачив виступу, бо саме був у літаку. Але обов'язково подивлюся в Інтернеті. Проте я чув, що українська співачка наразі займає першу позицію. Мені здається, що це доводить той факт, що знову змінюється ставлення до музики, і поступово починається відділення політики від музики. Для мене музика передусім є коханням, і це не залежить від того, хто керує державою. Політична позиція артиста мені байдужа, якщо він робить гарну музику.

Vega: Кто кому первый предложил сотрудничество? Как и где это произошло?

Маша Фокина: Я долго искала подходящий материал. Даже подумать не могла, что его в итоге создаст Артем для меня. Мы просто встретились на кофе, и Артем предложил написать что-то для меня. Вначале я хотела записать песню сольно, но после Артем предложил записать дуэтом. Так и появилась работа "Ашанти".

Vega: Поговаривают, у вас был в прошлом роман. Так ли это?

Артем Иванов: Совместного романа, в соавторстве, мы не написали еще. :)

Как я уже говорил, когда мы начинали общаться, и Маша, и я, мы были в отношениях. Потому тема романа у нас не поднималась.

Tilda: Ваша песня "Ашанти" очень лирическая, мудрая, выдержанная, радикально отличается от раннего творчества Маши. вы решили изменить имидж не только внешне, но и музыкально? Какие сюрпризы ждут нас в дальнейшем?

Маша Фокина: Я не собиралась менять имидж. Как-то вышло, что он сам по себе изменился, изменилась Маша. Песня "Ашанти" была очень созвучна с моим настроением и мыслями в тот момент, очень мне подходила, поскольку я переживала "потерянный" период в жизни. Я сразу влюбилась в "Ашанти".

Сюрпризы? Ну, это же сюрпризы — будем ждать их в будущем. :)

Sidor: Слышал по радио, что вы скоро презентуете клип. Кто его снимал, какой сюжет? Когда и где будет премьера?

Маша Фокина: Снимала клип моя подруга — Оля Навроцкая. Все мои музыкальные работы мы делали с Олей, но раньше она выступала в качестве стилиста. Пока у меня была творческая пауза, Оля сменила направление и стала режиссером. Вот мы и решили сделать с ней клип. Взяли одного из лучших операторов — Владимира Шкляревского. А клип появится в эфире уже на следующей неделе, уже пошли бекстейджи на М1 — следите.

Артем Иванов: Сюжет достаточно лаконичный: это взаимоотношения двух людей. С определенным нервом, долей эротики... Задача клипа состояла в том, чтобы показать красивых артистов, красивые цвета, интересный сюжет, что, как нам кажется, Оля Навроцкая очень удачно и реализовала.

Маша Фокина: Главное в клипе — передать смысл песни. И, нам кажется, что нам удалось это сделать последней видеоработой.

Rika: Интересно, вы никогда не были влюблены в друг друга? Вы выглядите как пара.

Артем Иванов: Мне кажется, любые двое молодых людей, парень и девушка, выглядят как пара, если они стоят на расстоянии метра друг от друга. :) А я, чего скрывать, был влюблен в Машу — в клипе, в котором она снималась с Димой Климашенко, — "Звезды". Я тогда еще был молодым студентом, а Маша уже была звездой, я смотрел на нее снизу вверх, напевая песню группы Фристайл "Ах, какая женщина".

Rika: Артем и Маша, а вы можете вспомнить свои первые в жизни поцелуи? Когда это случилось, и что помнится до сих пор?

Маша Фокина: Я была влюблена в парня из школы. Мне тогда было 12 лет. От школы по обмену отправляли учеников в Германию. Там я и поцеловалась с мальчиком по имени Герман. Так было страшно, непонятно… С этого все и началось.

Артем Иванов: У меня похожая история — мой первый поцелуй был на стройке. :) Несмотря на то, что мое детство пришлось на те же годы, что и у Маши, я тоже хотел в Германию, но... жил в Черкассах. Кто помнит, в это время было очень много недостроев, которые были излюбленным местом молодежи от 10-ти до 18-ти. Мы там танцевали, там была музыка, там была неформальная тусовка. Кто-то занимался граффити, кто-то — брейк-дансом. В 11 лет у меня "срослось" с девочкой, и с тех пор завертелось.

Liam: Артем, как вам работается в Украине при нынешних враждебных российско-украинских отношениях, когда война заставила людей поделить всех артистов на "своих" и "чужих"? Как в Москве воспринимают ваши проекты в Украине?

Артем Иванов: В Украине мне работается прекрасно. Настолько же прекрасно, как и в Москве. Возможно, по той причине, что я не знаком и не желаю быть знакомым с людьми, на чьей совести этот конфликт. И с одной, и с другой стороны. Я — гражданин Украины, живущий в России. И в Украине — тоже (у меня здесь дом). И там, и там чувствую себя вполне комфортно.

Liam: Мария, кто для вас авторитет? И через кого, через чье мнение, вы никогда не сможете переступить?

Маша Фокина: Странно, наверное, но у меня нет авторитетов. Я прислушиваюсь к мнению родителей и дедушки, но последнее слово всегда за мной.

Peppa: Маша, это правда, что когда-то вы сидели на коленках у Кобзона? И что вас связывает Иосифом Давыдовичем?

Маша Фокина: Иосиф Давыдович — близкий друг моего дедушки. Когда я была маленькая, я действительно сидела у него на коленях, и не раз. Он был частым гостем в нашем доме. Связывают нас дружеские отношения. Романа у нас не было, пока. :)))

Simka: Цікаво дізнатися, якими були ваші перші думки один про одного, коли ви тільки-но познайомилися? (Сподіваюся, це не надто провокативне питання:))) І чи змінилася перша думка з часом?

Маша Фокина: Мне Артем показался очень скромным, добрым и милым мальчиком. Он таким и остался, у меня не изменилось мнение о нем. У нас бывают разногласия, но это нормальная часть рабочего процесса, без этого не бывает.

Артем Иванов: Так как до знакомства я знал Машу исключительно по телеобразу, то после первой встречи мое мнение несколько изменилось. Я полагал, что она, как человек, который родился с золотой ложкой во рту, будет очень заносчива и излишне пафосна. Но, несмотря на то что Маша вполне амбициозный человек, она очень легка в общении и в работе.

Simka: Чого саме ви боїтеся більш за все у житті?

Маша Фокина: Я — людей. У меня социофобия. Я боюсь толпы. Даже могу потерять сознание.

Артем Иванов: Больше всего боюсь, пожалуй, необратимости. Мне всегда нужно иметь возможность что-либо исправить, потому что я достаточно часто ошибаюсь, но считаю это опытом. Поэтому невозможность что-то исправить — для меня фобия.

Simka: Чи сварили вас у дитинстві батьки? Згадайте, за що саме і найчастіше за все?

Маша Фокина: Ругали… Меня даже избили один раз. Мы были в Греции с родителями, и я забыла закрыть дверь в машине. До сих пор обижаюсь на папу. Он тогда не посмотрел назад и вырвал двери, когда заезжал в гараж. Я чувствовала свою вину и без единой слезинки стояла, пока он избивал меня пряжкой. Но это был единственный раз.

Артем Иванов: Я тоже в детстве регулярно получал по заднице. Основными причинами были лень и то, что я постоянно придумывал какие-то истории, не всегда правдивые. Когда меня на этом ловили, я получал по попе. Но мне казалось, что эти истории — гораздо лучше реальности. Почему так не считала мама, я до сих пор не пойму.

Tilda: Маша, вы уже больше 10 лет на сцене, и ни разу у вас не было никаких дуэтов (может, я ошибаюсь), но почему именно Артем и именно сейчас? Ведь вы в свое время могли записать дуэт с кем угодно...

Маша Фокина: У меня был дуэт с группой "Четыре короля", с Женей Фокиным, который и уговорил меня заняться этим делом. А потом был дуэт с Димой Климашенко, моим продюсером, с которым я проработала около восьми лет.

Почему Артем? Я схожу с ума от его прекрасного тембра голоса. Мне показалось, что будет здорово спеть вместе с ним.

Tilda: Артем, давно ничего не слышно было о вашей группе в Украине. С чем это связано? Если не ошибаюсь, вы из Украины? Какие новости у "Инь-Ян"?

Артем Иванов: В силу ряда причин у нас было вынужденное отсутствие в украинском медиа-пространстве. Плюс — на группе сказался разрыв творческих отношений с Костей Меладзе. Поэтому некоторое время мы пребывали в подвешенном состоянии. Но сейчас мы начинам отвоевывать утраченные позиции.

Из новостей — скоро будет выход нового трека, и в ближайшее время мы вам представим радикальные изменения в составе группы "Инь-Ян".

Olecia: Маша, выпрекрасновыглядите! Поделитесь секретом красоты? А еще — признайтесь, часто ли в вашей жизни красота становилась тем ключиком, что помогал открыть какие-то из заветных дверей, чего-то добивались "за красивые глаза"?

Маша Фокина: Секрет красоты заключается в маме и папе — взяла лучшее от родителей. Насчет "ключика" не могу сказать, потому что, наверное, им можно было пользоваться намного больше.

Fekla: Мария, у вас очень много друзей и подруг из мира шоу-бизнеса, а можете сказать, кого вы считаете лучшей подругой? И, может, с кем-то из знаменитостей вы переживали какие-то особенные или смешные моменты в жизни. Поделитесь, пожалуйста.

Маша Фокина: У меня в шоу-бизнесе много знакомых, но нет особо близких подруг. Делиться подробностями — это что-то слишком личное, ведь мы переживали события, которые должны остаться между нами, артистами.

А так, я поддерживаю отношения со многими коллегами.

Kukla: Артем, вы писали тексты Виталию Козловскому, а с кем еще работаете как автор?

Артем Иванов: Виталику Козловскому я писал и тексты, и музыку. В его репертуаре две мои песни. Также я работал со Славой из "Неангелов", сейчас — с Машей Фокиной. Но, естественно, основной процент моих песен приходится на группу "Инь-Ян".

Kukla: Маша! Общаетесь ли вы с Димой Климашенко сейчас, если не ошибаюсь, он был вашим продюсером?

Маша Фокина: К сожалению, сейчас мы с Димой общаемся намного меньше, чем раньше. Он был моим продюсером и остается близким для меня человеком. Он — мой кум, я крестила его дочь.

Дмитрий нечасто бывает в Украине сейчас, часто летает по рабочим делам. Когда он приезжает в Украину, я общаюсь с ним, захожу к малышке.

Kukla: Артем, раньше вы работали с Меладзе, почему расстались? Общаетесь ли до сих пор?

Артем Иванов: Почему расстались? Этот вопрос лучше задать Константину Меладзе. Сейчас мы общаемся, правда, достаточно формально — поздравляем друг друга с праздниками, не более.

Я благодарен Косте за все, что со мной происходит в музыкальной жизни. Даже в случае расставания с нами, он поступил очень достойно, оставив нам право на исполнение песен и название проекта. В современном шоу-бизнесе это очень по-рыцарски.

Lapa: Ребята, можете рассказать о своих любимых местах в Киеве? И за что вы их любите?

Артем Иванов: Очень люблю Андреевский спуск и Дом Булгакова — это какое-то сакральное место. Люблю парк Политеха — вуза, в котором я учился. Да и все те места, которые у меня ассоциируются со студенчеством.

Маша Фокина: Люблю Парк Славы. Мы всегда ходили туда с классом. У меня, в принципе, приятные воспоминания о школе и об этом месте, в частности. Поэтому если я хочу расслабиться, иду в этот парк на пробежку или просто прогуляться. Там безумная энергетика, которая меня и заряжает, и расслабляет.







Brumgilda: Маша, как относятся к вашим образам и порой довольно откровенным нарядам и фотосессиям ваши родители? Что говорит об этом ваш дедушка — Витольд Павлович (ведь мнение первого премьер-министра Украины — это ого-го-го!:))?

Маша Фокина: Это он еще не видел наш новый клип... :)

Дедушка всегда мечтал, чтобы я стала теннисисткой. Он до сих пор играет, несмотря на возраст. Но у меня с теннисом не сложилось.

Когда я снялась в своей первой откровенной фотосессии, дедушка вполне серьезно сказал, чтобы я сменила фамилию — отказалась от его фамилии и взяла псевдоним. Правда, позже, через пару лет, дедушка начал даже покупать газеты со статьями обо мне — видимо, все-таки ему понравилась моя "скользкая дорожка". :) Слава Богу, он гордится, что у него такая внучка.

Brumgilda: Маша, с чем была связана пауза в вашей карьере? Творческий отпуск, время на переосмысление себя, работа над новым образом и стилем или что другое? Что изменилось в вас за это время? Чем планируете удивлять сейчас, вернувшись в активную шоу-бизовую жизнь?

Маша Фокина: Мне нужно было найти себя. Я немного потерялась... Шоу-бизнес — это другая необычная жизнь. Мне хотелось попробовать что-то новое, вне шоу-бизнеса. Но у меня не получилось — не вышло получать такой кайф, как есть от работы на сцене.

Сейчас с Артемом планируем удивить клипом на песню "Ашанти". Дальше будут новые работы, новый альбом...





Диана Ахметова: Артем, скажите, пожалуйста, кто придумал такое имя для дочки? И почему именно такое?

Артем Иванов: Я это имя не придумал — я его выбрал. Когда узнал, что у меня будет дочка, понимал, что у нее будет еврейское имя. И я выбирал из всех предложенных вариантов в интернете. Так увидел имя Мирра и просто понял, что именно так зовут мою дочку.

Фото Инны Соколовской