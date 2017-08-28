Мистика, экшн и жестокое избиение женщины. Украинский режиссер снял клип для румынской группы

В понедельник, 28 августа, украинский режиссер Любомир Левицкий и румынская группа Transylvania [Damn Fun] (лидеры — Влад Дамиан и Константин Згомот) презентовали совместную видеоработу на первую украиноязычную песню коллектива "WTF".

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе артистов.

По ее данным, видео мало похоже на традиционный клип, на его съемках жестоко "избили" украинскую актрису-каскадера Карину Бершадскую.

"Я считаю, что сама картинка получилась насыщенной, мистика и экшн в основе сюжета. Я уверен, что зритель, посмотрев клип может воспринять его как триллер к будущему фильму и вот здесь интересно, как зритель и слушатель отреагирует на данную работу", — отметил Левицкий.

В ней есть "жестокость, бои без правил, еще, к тому же в центре внимания оказывается девушка". "Именно она, являясь главной героиней участвует в основном бое, где ее жестоко избивают, но развязка интересная и нетривиальная!", — добавил он.

Участие в съемках приняли профессиональные актеры и профи, которые не понаслышке знают, что такое настоящий бой. "Месяц ежедневных репетиций, отработка трюков, некоторые из которых я выполняла впервые, хотя, опыт у меня достаточно велик в подобных сьемках, меня мало чем можно удивить, но данный опыт я запомню надолго, ведь так методично и феерично меня в кадре избивали впервые", — подчеркнула Бершадская.

Декорации, костюмы актеров, реквизиты, используемые в видео, были подобраны очень тщательно, главные роли исполнили участники Transylvania [Damn Fun]. Работа станет одной из нескольких в серии киноклипов, связанных единой сюжетной линией.

Ранее сообщалось, что украинский электронный тандем Midnight Daddies представил клип на сингл "Небо", в нем, в частности, снялись участники музыкального коллектива — Дима Дымов и Никита Гончаренко.

Видео: Transylvania [Damn Fun]