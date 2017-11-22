Forbes назвал топ-моделей, которые больше всех зарабатывают

Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-моделей, первое место заняла американка Кендалл Дженнер, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что манекенщица с 1 июня 2016 года по аналогичный месяц 2017-го заработала 22 млн долларов.

На втором месте списка расположилась Жизель Бюндхен из Бразилии (17,5 млн), возглавлявшая перечень последние 15 лет, а на третьем — американка Крисси Тейген (13,5 млн), она впервые попала в рейтинг.

На четвертой позиции оказалась бразильская модель Адриана Лима (10,5 млн), пятое поделили американка Джиджи Хадид и британка Роузи Хантингтон-Уайтли (заработали по 9,5 млн).

В ТОП-10 также вошли американская модель Карли Клосс (9 млн), китаянка Лю Вэнь (6,5 млн) и американки Белла Хадид (6 млн), Эшли Грэм (5,5 млн). Общая сумма, которую заработали десять самых высокооплачиваемых топ-моделей, составила почти 110 млн долларов.

Ранее журнал Forbes назвал самых богатых покойных знаменитостей, рейтинг возглавил американский певец Майкл Джексон, за год его творческое наследие принесло 75 млн долларов дохода.