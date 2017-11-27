Актера Табакова госпитализировали в "крайне тяжёлом" состоянии — СМИ

Известного актёра и режиссёра Олега Табакова госпитализировали в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

У него диагностирован сепсис, однако источник заражения не установлен. Сейчас врачи проводят все необходимые обследования, сообщают росСМИ.

Ранее поступали противоречивые сообщения о состоянии театрального деятеля. Сначала стало известно, что он в реанимации, однако в театре это опровергли. Затем сам Табаков подтвердил, что у него проблемы со здоровьем. Сын актёра вновь заявил, что речь идёт не о реанимации.

Напомним, ранее сообщалось, что Табаков избежал запрета на въезд в Украину, несмотря на свои скандальные заявления в адрес Украины.