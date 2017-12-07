В России песней года признали композицию украинской группы

Стриминговые онлайн-сервисы Apple Music и iTunes составили сводные чарты наиболее часто прослушиваемых музыкальных композиций в России в уходящем году.

Согласно обнародованным данным, главным хитом 2017 года в РФ и в iTunes, и в Apple Music стал трек "Тает лед" украинского рэп-коллектива "Грибы".

Песня и видеоклип на нее появились одновременно в марте нынешнего года. Композиция занимала первое место в iTunes в течение шести недель подряд, а из топ-10 в Apple Music не выходила на протяжении десяти недель.

Кроме того, в топ-тридцатку 2017 года по количеству продаж и прослушиваний также попали композиции Луиса Фонси, Эда Ширана, Светланы Лободы, Макса Барских, MiyaGi & Эндшпиль, Басты, Imagine Dragons, Егора Крида и Clean Bandit.

Напомним, что ранее скандально известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода стала "Певицей года" в России.