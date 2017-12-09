Стало известно, где похоронят Леонида Броневого

Легендарного советского и российского актера Леонида Броневого похоронят на московском Новодевичьем кладбище, а попрощаются с ним в театре "Ленком".

Церемония прощания состоится в понедельник — 11 декабря, начало запланировано в 11:00, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ленкома".

"Леонид Сергеевич Броневой будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится в его родном театре "Ленком", — говорится в статье.

Напомним, Леонид Броневой скончался 9 декабря в 7:30 на 88-м году жизни. Артист родился 17 декабря 1928 года в Киеве в еврейской семье, после начала Великой Отечественной войны он вместе с родными покинул украинскую землю.