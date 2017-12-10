В Киеве протестовали против концертов украинских артистов в РФ: фото

В Киеве активисты провели акцию "Нет гастролям на крови" в знак протеста против регулярных выступлений отдельных украинских исполнителей в Российской Федерации.

Такое сообщение опубликовало "Радио Свобода".

"Около двадцати активистов пришли с протестом к Дворцу спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают с выступлениями Россию: "Время и стекло", Макс Барских, Alekseev, Mozgi", - говорится в тексте.

По мнению активистов, эти исполнители в России без стеснения получают награды из рук политиков и шоуменов, призывающих к вооруженной агрессии против Украины.

"На четвертом году войны такие действия недопустимы и их нельзя назвать никак иначе, кроме как гастролями на крови", - заявили они.

Активисты с ртами, заклеенными российскими флагами со знаком рубля, держали "забрызганные кровью" плакаты, на которых были написаны те лозунги, которыми фанаты украинских артистов оправдывают их российские гастроли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что певица из Украины назвала Москву своим домом.



