Вышел трейлер фильма "Небоскреб" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном (видео)

Студия Universal Pictures опубликовала финальный трейлер остросюжетного фильма-катастрофы "Небоскреб", главную роль в котором исполнил известный актер Дуэйн "Скала" Джонсон.

Ролик был опубликован на YouTube-канале студии.

Главный герой фильма - бывший агент ФБР, эксперт по безопасности Уилл Форд. Он попал в непростую ситуацию - ему нужно спасти гигантский небоскреб. И все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд...

Другие роли в фильме исполняют Нив Кэмпбелл, Ноа Тейлер и Роланд Мюллер. Режиссером картины выступил Роусон Маршалл Тербер.

Выпустить кинофильм в прокат на широкий экран обещают 12 июля 2018 года.

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