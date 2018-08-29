Как поздравить с Ореховым спасом-2018, Спасом Нерукотворным на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с Хлебным спасом-2018 в прозе, стихах, смс и картинках.
29 августа православные отмечают великий праздник – Ореховый спас-2018. Есть и другие названия – Хлебный спас, Спас Нерукотворный или Спас на холстах.
О том, что это за праздник, как его праздновать, приметах и гаданиях – мы уже писали в нашем материале Когда и как праздновать Ореховый спас-2018. В сегодняшнем материале – поздравления с Ореховым спасом-2018.
Ореховый спас: поздравления в прозе
Читайте такжеСпас Нерукотворный и Ореховый спас-2018: что нельзя делать, а что нужноПоздравляю с Ореховым спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг, всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.
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На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.
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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
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4 смс - 206 символов:
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
Ореховый спас: поздравления в стихах
Наступил светлейший праздник,
Спас Ореховый пришел,
Пост закончился Успенский,
Пусть всем будет хорошо!
Третий спас подарит счастье
И здоровьем одарит,
На закате лета ждет нас
Жизнь без боли и обид.
***
Поздравляю с Ореховым спасом,
Пополняйте скорее запасы.
Хлеб то или орех — собирай,
И Господни дары восхваляй.
Ты холста прикупи, полотна.
И другим, не скупись, дай тепла.
Славный праздник добра и достатка.
Пусть же будет хозяйство в порядке.
***
Радостно гуляем Третий хлебный спас,
Как благословляет Бог-вершитель нас!
Для труда и счастья Он нас сотворил,
Урожай чудесный снова подарил!
За дожди и солнце мы благодарим,
И Его заветы очень свято чтим,
Станем же прекрасны, как и наш Отец,
Будем в вере силу черпать для сердец!
И Его любовью будем в мире жить,
Преданно и верно Господу служить,
Будем весть благую по земле нести,
Чтоб людей от смерти в Господе спасти!
***
3 смс - 181 символ:
Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придет с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесет
Радости на целый год.
***
4 смс - 209 символов:
В третий Спас, Хлебный Спас,
Поздравленья шлем от нас.
Мы хотим Вам пожелать,
В жизни горя, бед не знать.
С Божьей помощью Вам жить,
Добрым человеком слыть.
Не болеть, не огорчаться,
Почаще искренне смеяться.