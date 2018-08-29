Как поздравить с Ореховым спасом-2018, Спасом Нерукотворным на словах и в анимированных открытках

29 августа православные отмечают великий праздник – Ореховый спас-2018. Есть и другие названия – Хлебный спас, Спас Нерукотворный или Спас на холстах.

О том, что это за праздник, как его праздновать, приметах и гаданиях – мы уже писали в нашем материале Когда и как праздновать Ореховый спас-2018. В сегодняшнем материале – поздравления с Ореховым спасом-2018.

Ореховый спас: поздравления в прозе

Читайте такжеСпас Нерукотворный и Ореховый спас-2018: что нельзя делать, а что нужноПоздравляю с Ореховым спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг, всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.

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На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

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4 смс - 206 символов:

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

Ореховый спас: поздравления в стихах

Наступил светлейший праздник,

Спас Ореховый пришел,

Пост закончился Успенский,

Пусть всем будет хорошо!

Третий спас подарит счастье

И здоровьем одарит,

На закате лета ждет нас

Жизнь без боли и обид.

***

Поздравляю с Ореховым спасом,

Пополняйте скорее запасы.

Хлеб то или орех — собирай,

И Господни дары восхваляй.

Ты холста прикупи, полотна.

И другим, не скупись, дай тепла.

Славный праздник добра и достатка.

Пусть же будет хозяйство в порядке.

***

Радостно гуляем Третий хлебный спас,

Как благословляет Бог-вершитель нас!

Для труда и счастья Он нас сотворил,

Урожай чудесный снова подарил!

За дожди и солнце мы благодарим,

И Его заветы очень свято чтим,

Станем же прекрасны, как и наш Отец,

Будем в вере силу черпать для сердец!

И Его любовью будем в мире жить,

Преданно и верно Господу служить,

Будем весть благую по земле нести,

Чтоб людей от смерти в Господе спасти!

***

3 смс - 181 символ:

Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придет с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесет

Радости на целый год.

***

4 смс - 209 символов:

В третий Спас, Хлебный Спас,

Поздравленья шлем от нас.

Мы хотим Вам пожелать,

В жизни горя, бед не знать.

С Божьей помощью Вам жить,

Добрым человеком слыть.

Не болеть, не огорчаться,

Почаще искренне смеяться.