Google назвал реакцию Илона Маска на запуск ракеты мемом года

Маск традиционно по-особенному отреагировал на знаковое событие

Компания Google обнародовала итоги года по персоналиям и мероприятиям, которые наиболее интересовали пользователей роскоязычный сегмент Сети.

Как сообщается в официальном блоге Google, среди событий года в запросах лидирует Чемпионат мира по футболу, состоявшийся в 2018 году в России.

А мемом года по версии поисковика стал Илон Маск, смотрящий на легендарный запуск ракеты Falcon Heavy. Событие, как известно, состоялось в феврале текущего года. После этот Маска наиболее часто искали в контексте слова "мем". В результате аналитики пришли к выводу, что самым популярным мемом года кадр с Маском, эмоционально наблюдающим за запуском его ракеты в космос.

Отмечается, что второе место в рейтинге занял мем "мыш кродеться".

Напомним, накануне стали известные самые популярные запросы украинцев в Google. Особой популярностью пользовались российские сериалы, Евровидение и ЧМ-2018.

Как ранее сообщалось, известный российский мем, посвященный американскому бизнесмену-инноватору Илону Маску, вызвал ажиотаж среди иностранных пользователей Сети.