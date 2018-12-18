Эксперты объяснили, как подобрать сладкие новогодние подарки на Новый год Свиньи

Как выбирать сладкий новогодний подарок / 1zoom.ru

Днем святого Николая открывается пора рождественских праздников в Украине.

Самое время выбирать и покупать подарки на Новый год 2019 для любимых и близких людей.

Что делать, чтобы продавцы не подсунули свинью вместо новогоднего подарка на Год Свиньи – объяснили эксперты.

В первую очередь стоит обратить внимание на срок годности. Если речь идет о новогоднем наборе конфет, то срок годности не должен быть общим для всего набора: для каждого вида конфет производитель обязан указать отдельную дату. Ведь зачастую в такие наборы фасуют те сладости, которые плохо продаются. Так что есть риск купить "кота в мешке".

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Второй совет – сверить ДСТУ (Державний стандарт України) с данными из Интернета.

Отсюда вытекает самый главный совет – лучше всего собирать сладкие подарки на Новый год своими руками, то есть отдельно купив понравившиеся конфеты и упаковав их в красивый пакет: так будет и безопаснее, и дешевле.

Напомним, нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю. Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

Заодно Главред выяснил, как должен выглядеть модный новогодний маникюр-2019. Астрологи и эзотерики утверждают, что гармонию и позитивные энергии на весь следующий год можно себе обеспечить, если встречать Год Свиньи в чем-то кофейного, орехового, оливкового, лавандового и василькового цвета.

Как сообщалось, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Также эксперты объяснили, как выбрать новогоднюю елку и что сделать, чтобы елка дольше не осыпалась.

Ранее синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Напомним, украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год. Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.