Эксперты объяснили, как подобрать сладкие новогодние подарки на Новый год Свиньи

18 декабря 2018, 19:39

В первую очередь стоит обратить внимание на срок годности.

праздники_Новый год_елка_ель_подарки
Как выбирать сладкий новогодний подарок / 1zoom.ru

Днем святого Николая открывается пора рождественских праздников в Украине.

Самое время выбирать и покупать подарки на Новый год 2019 для любимых и близких людей.

Что делать, чтобы продавцы не подсунули свинью вместо новогоднего подарка на Год Свиньи – объяснили эксперты.

В первую очередь стоит обратить внимание на срок годности. Если речь идет о новогоднем наборе конфет, то срок годности не должен быть общим для всего набора: для каждого вида конфет производитель обязан указать отдельную дату. Ведь зачастую в такие наборы фасуют те сладости, которые плохо продаются. Так что есть риск купить "кота в мешке".

Читайте также Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий

Второй совет – сверить ДСТУ (Державний стандарт України) с данными из Интернета.

Отсюда вытекает самый главный совет – лучше всего собирать сладкие подарки на Новый год своими руками, то есть отдельно купив понравившиеся конфеты и упаковав их в красивый пакет: так будет и безопаснее, и дешевле.

Напомним, нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю. Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

Заодно Главред выяснил, как должен выглядеть модный новогодний маникюр-2019. Астрологи и эзотерики утверждают, что гармонию и позитивные энергии на весь следующий год можно себе обеспечить, если встречать Год Свиньи в чем-то кофейного, орехового, оливкового, лавандового и василькового цвета.

Как сообщалось, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Также эксперты объяснили, как выбрать новогоднюю елку и что сделать, чтобы елка дольше не осыпалась.

Ранее синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Напомним, украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год. Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
сладости подарки Новый год сладкое
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:05
Лишение званий артистов-запродавцев: эксперт пояснил, в чем тут зрада для Украины
19:59
Facebook и Instagram заблокировали страницы Нацкорпуса
19:39
Эксперты объяснили, как подобрать сладкие новогодние подарки на Новый год Свиньи Видео
19:21
Самые редкие и удивительные: Честерский зоопарк показал самых популярных малышей 2018 года Видео
19:02
Украина VS Россия: Порошенко дал верующим совет
18:39
Кравчук предрек катастрофические для РФ последствия в случае захвата Украины
18:08
Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий Видео
18:06
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
17:53
В "Альфа-банке" опровергли информацию о продаже одного из банков
17:53
Instagram назвал самых популярных знаменитостей 2018 года
17:43
Настоятеля Киево-Печерской лавры допросят в СБУ
17:26
"Силиконоботоксная Кикимора!": Ани Лорак высмеяли в сети из-за внешности Видео
17:10
Украинская модель оголилась на камеру: пикантное фото
16:47
СМИ узнали о грандиозных планах РФ по блокировке интернет-сервисов
16:45
Вместо того, чтобы завершить обустройство госграницы, из нее сделали политический процесс по уничтожению одного из политиков - Сюмар
16:36
Чат с астрологом Владом Россом
16:21
Легендарная актриса и звезда "Трех мушкетеров" тяжело заболела и впала в нищету
15:57
"Охота на московских попов": священник РПЦ призвал убить Яроша
15:54
На Днепропетровщине мужчина бросил в такси гранатомет
15:46
Ликвидируя "прокладки", Украину превратили в один большой памперс мнение
15:29
Ошибка: у Папы Римского заявили, что Ватикан не признавал ПЦУ и Епифания
15:28
Без белья в прозрачном платье: Ким Кардашьян покрасовалась в наряде от украинского дизайнера Видео
15:28
Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы Видео
15:24
Разведка США словила российских троллей на борьбе с американской мастурбацией
15:19
В НАПК "потроллили" чиновников по поводу дорогих подарков на День святого Николая Видео
15:04
Епифаний прокомментировал вероятность переноса Рождества Видео
15:03
НФ инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине
14:54
Лобода, Миддлтон, Тодоренко: какие знаменитости стали родителями в 2018 году Видео
14:45
Минстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривен
14:35
Конкурент митрополита Епифания рассказал о шантаже при выборе главы Православной церкви Украины Видео
14:18
Десятки церквей и $150 миллионов: журналист рассказал о тайных договоренностях Порошенко и Варфоломея
14:05
Украина продлила ответное эмбарго на импорт товаров из России
13:51
"Разрешите послать на* уй": Муждабаев назвал премьера Армении "рабом России"
13:15
"Как мусорный мешок": Вера Брежнева ужаснула поклонников провальным нарядом Видео
13:15
Депутат Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника: опубликовано видео Видео
13:04
Тодоренко и Топалов показали сына: семейное видео Видео
12:43
Порошенко невыносима сама мысль, что его не любят больше, чем других политиков мнение
12:32
Принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму снова сбило российскую спесь - Яценюк
12:31
Под Львовом нашли экс-главу Правого сектора с перерезанным горлом
12:31
"Помощь психотерапевта срочно!": украинский танцор Полунин назвал русских "святыми людьми" Видео
12:26
Ватикан признал Православную церковь в Украине - архиепископ Евстратий
12:20
"Каждый сантиметр земли под ударом мафии": Тимошенко потребовала заморозить продажу земли
11:56
Жозе Моуринью уволили из "Манчестер Юнайтед"
11:49
Группа The Hardkiss представила новый клип про токсичные отношения: Сеть в восторге Видео
11:41
СМИ нашли у Порошенко и Климкина родственников в России и аннексированном Крыму
11:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
11:34
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Даниэлли Айала Фото
11:24
На молебне рядом с Епифанием и Порошенко заметили авторитетов "Нарика" и "Эмиля", опубликовано фото
10:56
Будет расплата: волонтер предупредил Усика о наказании за поддержку "русского мира" Видео
10:45
"Босяцкая самоуверенность Путина". Эксперт спрогнозировал, будет ли обострение на Донбассе перед выборами Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять