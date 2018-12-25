Откуда пошла традиция есть мандарины и апельсины на Новый год

Почему на Новый год едят мандарины и апельсины / 1zoom.ru

Мандарины и апельсины – неотъемлемая часть празднования Нового года. Но немногие знают, почему эти фрукты стали ассоциироваться именно с новогодними праздниками.

Есть две версии – материальная и мифическая.

Первая версия весьма прозаична: фрукты были очень дороги зимой. А празднование Нового года и Рождества, что у православных, что у католиков, было богатым и щедрым. Есть даже запрет – экономить на католическое Рождество: мол, все потраченные на праздник деньги вернутся в карман сторицей в грядущем году.

Так что украшение новогодней елки мандаринами или апельсинами – дань традиции и способ привлечь богатство и достаток в дом.

Читайте такжеЧто подарить семье и любимым на Новый год 2019Вторая версия связана с легендой о святом Николае – прототипе Санта-Клауса. По преданию, тот был богачом, а вот его соседи бедствовали. Один из них не мог собрать даже на приданое своим дочерям. И будущий святой ночью, через каминную трубу подбросил им мешок с золотом (по другой версии, через открытое окно да так, что оно попало в вывешенные перед очагом для просушки носки). Утром семья весьма обрадовалась этому подарку. А остальные соседи поспешили и себе развесить носки у камина…

Со временем в рождественские носки стало принято класть желтые мандарины и апельсины – как символ золота, в память о подарке святого Николая.

Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

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