Мольфарка сказала, кто будет следующим президентом Украины

Украину будут считать страной, которая несет счастье и мир по всей Земле, полагает целительница.
Мольфарка, целительница Елена Стеценко спрогнозировала, что следующим президентом Украины станет действительно достойный человек.
После выборов отношение к нашей стране изменится, рассказала эксперт ТСН.
"…Украину будут воспринимать в мире здоровой, качественной, интересной державой, которая несет счастье и мир по всей Земле", — утверждает собеседница.Напомним, в Украине 31 марта 2019 года запланированы президентские выборы. Астролог Влад Росс говорил, что выборы выиграет "темная лошадка" — кандидат, победы которого никто не ожидал.