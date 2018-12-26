Мольфарка сказала, кто будет следующим президентом Украины

26 декабря 2018, 06:34

Украину будут считать страной, которая несет счастье и мир по всей Земле, полагает целительница.

Мольфарка сказала, что следующим президентом Украины станет действительно достойный человек
Следующим президентом Украины станет действительно достойный человек, сказала мольфарка / znay.co

Мольфарка, целительница Елена Стеценко спрогнозировала, что следующим президентом Украины станет действительно достойный человек.

После выборов отношение к нашей стране изменится, рассказала эксперт ТСН.

"…Украину будут воспринимать в мире здоровой, качественной, интересной державой, которая несет счастье и мир по всей Земле", — утверждает собеседница.Напомним, в Украине 31 марта 2019 года запланированы президентские выборы. Астролог Влад Росс говорил, что выборы выиграет "темная лошадка" — кандидат, победы которого никто не ожидал.

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Украина президент выборы мольфар
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