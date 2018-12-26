Мольфарка сказала, кто будет следующим президентом Украины

Следующим президентом Украины станет действительно достойный человек, сказала мольфарка / znay.co

Мольфарка, целительница Елена Стеценко спрогнозировала, что следующим президентом Украины станет действительно достойный человек.

После выборов отношение к нашей стране изменится, рассказала эксперт ТСН.

"…Украину будут воспринимать в мире здоровой, качественной, интересной державой, которая несет счастье и мир по всей Земле", — утверждает собеседница. Напомним, в Украине 31 марта 2019 года запланированы президентские выборы. Астролог Влад Росс говорил, что выборы выиграет "темная лошадка" — кандидат, победы которого никто не ожидал.