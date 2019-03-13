"Расплачусь натурой": в Харькове женщина отказалась оплатить счет в ресторане и полностью разделась

Женщина в ресторане / Харьковский перелом

В одном из суши-баров в центре Харькова женщина устроила истерику со стриптизом. Как сообщают пользователи соцсетей, женщина отказалась платить за кальян и сотрудники заведения вызвали полицию.

"И тут началось самое интересное! Малышка разделась догола и устроила истерику", - написал очевидец инцидента и обнародовал видео.

На записи полностью обнаженная девушка стоит в окружении силовиков. Посетительница ведет себя неадекватно, садится на пол, встает, несколько раз выбегает из суши-бара на улицу и отбрасывает одежду, которой полицейские пытаются прикрыть ее наготу.

Пользователи соцсетей отмечают, что, вероятно, харьковчанка находилась в состоянии наркотического опьянения.

В пресс-службе Управления патрульной полиции Харькова сообщили, что "поведение женщины не соответствовало обстановке" и поэтому они вызвали на место специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.

Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов и тут началось самое интереное! Малыха разделась догола и устроила истерику ?



По словам работников, она еще и с ребенком была. pic.twitter.com/DI5MjT8mtc — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 11 березня 2019 р.

Ранее курьезное задержание прошло в Москве: там сотрудникам ГИБДД с трудом удалось скрутить голую женщину, которая в таком "первозданном" виде решила сесть за руль.