У границы с Румынией водитель сломанного автобуса бросил туристов и уехал — СМИ

В Одесской области неподалеку от границы с Румынией застряли полсотни отдыхающих, которые приобрели автобусный тур в Македонию, Черногорию и Хорватию, среди них — десять детей.

Люди рассказали, что по дороге их автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель высадил пассажиров прямо на обочину и поехал ремонтировать транспортное средство, но к ночи так и не вернулся, сообщает ТСН.

Туристы, которые являются жителями Днепра, Николаева, Запорожья и Одессы, утверждают: туроператор, офис которого расположен в Днепре, на их звонки не отвечает. Ночлег им пришлось искать самостоятельно.

Напомним, народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев решил провести свой отпуск вместе с семьей в поселке Лебедевка Одесской области.