Православные и греко-католики празднуют День Веры, Надежды, Любови: приметы на сегодня

В субботу, 30 сентября, православные и греко-католики отмечают День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, его называли девичьим праздником или бабьими именинами, однако начинался он не с веселья, а с плача.

История праздника печальная — мать София со своими тремя дочерями жила в Римской империи во времена правления Адриана, женщина и девочки не скрывали свою веру в Господа Иисуса Христа.

Правитель получил донос и приказал доставить их в Рим. София и девочки, понимая, что за этим следует, молились и просили Христа дать им силы, смелости, достойно принять все муки.

Вначале всех четверых пытались заставить отказаться от православной веры, потом по очереди подвергали страшным мучительным пыткам, и это невзирая на то, что девочкам было 9-12 лет. София же была вынуждена наблюдать за происходящим. Вопреки всем страданиям ни одна из них не отреклась от своей веры.

После мучений матери разрешили похоронить дочерей, она провела три дня над их могилами и скончалась. Церковь причислила страдалиц к лику святых мучениц, их мощи находятся в Эльзасе с 777 года. По обычаю, в этот день полагалось плакать о судьбе родных и близких в память о Софии, страдавшей и оплакивавшей своих дочерей.

Издание zak.depo.ua назвало народные приметы на сегодня:

Все утро мрачно — погода в ближайшие дни будет хорошей;

Сухая погода — зима наступит нескоро;

Солнечно и тепло 30 сентября — по приметам, можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улов.

Напомним, 27 сентября православные и греко-католики отмечали Воздвижение Честного Креста Господнего, праздник относится к 12 самым главным в церковном календаре. В этот день люди возносят свои молитвы Спасителю, благодарят его за жизнь и благополучие.