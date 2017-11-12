В Украине могут ввести награды времен борьбы УПА — Вятрович

В ходе внесения изменений в закон "О государственных наградах" Украинский институт национальной памяти предлагает ввести награды времен Украинской революции 1917-1921 годов и награды времен борьбы Украинской повстанческой армии.

Об этом директор УИНП, историк Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

Он отметил, что в те времена существовала собственная наградная система.

"Нам было бы интересно, важно и очень символично, в контексте привязки современной Украины к тем формам борьбы за независимость, сделать те награды частью государственной наградной системы", — пояснил он.

"К сожалению, сейчас нет никого из тех людей, которых могли бы ими наградить, но это был бы важный символический шаг. И, кстати, такой символический шаг в начале 90-х годов сделали наши соседи в Литве", — добавил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович рассказал о новом календаре выходных дней в Украине.