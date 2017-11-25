Историк объяснил, почему Сталин устроил в Украине Голодомор: не месть

Голодомор в Украине произошел из-за психического заболевания диктатора СССР Иосифа Сталина, которое возникло в результате получения им неограниченной власти.

Последствия культа личности всегда ужасны, рассказал украинский профессор, историк Василий Марочко в интервью "Обозревателю".

По его словам, голод не был местью "вождя" нашей стране.

"Я думаю, что это была не месть, а следствие его психического заболевания в результате неограниченной власти человека, который думал, что он является богом на Земле", — отметил эксперт.

Напомним, в 1932-1933 годах украинцы пережили Голодомор, погибли более четырех миллионов наших соотечественников. Голод признали геноцид народа, осуществляемым тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память его жертв.