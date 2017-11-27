20-летняя украинская модель победила на всемирном конкурсе красоты: фото

Модель из Украины, 20-тилетняя Лилия Галушко выиграла Гран-при на XXIX международном конкурсе красоты "Miss Model Of The World - 2017".

Такое сообщение она опубликовала на собственной странице в Facebook.

Финальный этап проходил в городе Шеньжень (Китайская Народная Республика). 60 участниц из разных уголков планеты состязались за корону и денежный приз в размере 50 тысяч долларов.

"Для меня была большая честь представлять Украину на международном конкурсе такого масштаба. Я счастлива, что мне удалось принести победу для нашей страны!" – написала Галушко.

Помимо Гран-при, она также удостоилась титула "Miss Model of Best Body/Figure 2017".

К слову, титул "Первая вице-мисс" получила Ангела Горетти Ибарра (Мексика), а титул "Вторая вице-мисс" заняла Анжелина Чмель из Республики Татарстан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представительница Украины победила на конкурсе красоты Miss Europe Continental.