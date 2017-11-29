Хотел завербовать украинского офицера. В Киеве суд дал агенту ГРУ 12 лет тюрьмы

В Киеве Деснянский районный суд признал жителя столицы виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Сотрудники СБУ установили, что подполковник главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил СССР в отставке был "расконсервирован" российскими спецслужбами после начала российской агрессии против Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"Он получил задание через подкуп привлекать к "сотрудничеству" украинских военнослужащих для получения сведений о боевых частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в Киеве российский шпион вышел с предложением о "сотрудничестве" на командира одного из подразделений бригады Вооруженных Сил Украины.

После "встречи" офицер украинской армии сразу обратился в СБУ с информацией о "контакте".

"В апреле 2016 сотрудники СБ Украины задержали агента в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине. Он направлялся на территорию Брянской области для встречи с представителем российской военной разведки", — отмечают в СБУ.

Во время досмотра вещей российского агента правоохранители обнаружили скрытые под подкладкой верхней одежды секретные документы.

По замыслу кураторов, российские спецслужбы должны были получить информацию о системе фортификационного обустройства одной из бригад ВСУ в районе проведения антитеррористической операции и диспозиции украинских военных подразделений.

"По заключению военных экспертов, полученная информация была бы использована противником в нанесении огневых ударов по позициям украинской армии и проведении диверсионной деятельности", — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Донецкой области информатор ДНР получил 8 лет тюрьмы.